To je najnevarnejši dan v novembru: najbolj na udaru trije astrološki znaki

November prinaša več astrološko intenzivnih dni, sredina meseca pa bo zaradi močnih planetarnih aspektov še posebej zahtevna, ocenjujejo astrologi. Če bi morali izpostaviti en sam najbolj neugoden datum, bi bil to 16. november, ko se bosta Mars in Jupiter srečala v znamenju leva. V astrologiji je ta naveza povezana s povečano energijo, ambicioznostjo, pa tudi nagnjenostjo k pretiravanju. Če k temu prištejemo še napeto ozračje, ki lahko spremlja pomembne odločitve in spopade egov, bo to primeren trenutek za postanek in temeljit razmislek pred odzivom.

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16. november bo astrološko zelo intenziven

Mars simbolizira akcijo, borbenost, pobudo in način izražanja jeze, Jupiter pa širjenje, optimizem in težnjo k velikim ciljem. Njuno srečanje v levu bo zato okrepilo potrebo po dokazovanju, osvajanju in prevzemanju vodilne vloge. V pozitivnem smislu je ta aspekt povezan s pogumom, navdušenjem in pripravljenostjo na velike korake. Vendar ima tudi svojo zahtevnejšo plat: pretirano samozavest. Nekateri bi lahko precenili svoje sposobnosti, se zapletli v nepotreben spor ali, ne da bi prej razmislili o posledicah, sprejeli odločitev.

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Zato bo sredina novembra dobra priložnost, da več pozornosti namenimo svojim odzivom, zlasti v okoliščinah, ko sta ponos in potreba po dokazovanju močnejša od razuma.

Katera astrološka znamenja naj bodo še posebej previdna?

Lev: lahko se pojavi močna potreba po dokazovanju, prevzemanju pobude ali boju za svoj položaj. Pomembno bo, da se ne zapletate v spore zgolj zato, ker tuje mnenje dojemate kot izziv.

Oven: posebno pozornost namenite impulzivnim odločitvam in nepotrpežljivosti. Ko naletite na oviro, si, namesto da bi težavo poskušali rešiti na silo ali za vsako ceno, raje vzemite premor.

Škorpijon: občutljivejši bi lahko bili za vprašanja prevlade, zlasti v osebnih odnosih in poslovnih dogovorih. Nepotrebne napetosti, ki bodo izhajale iz želje po nadzoru, bi lahko ovirale pogovor in pripravljenost na kompromis, piše glossy.rs.