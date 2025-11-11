To je največja skrivnost duhovne zrelosti

Odgovornost je za marsikoga težka beseda. Nekateri jo jemljejo kot častno nalogo, drugi kot neviden oklep. A v resnici ni kazen, temveč ogledalo, v katerem vidimo, kdo v resnici smo.

Kolikokrat izrečemo stavek: »To ni moja krivda.« Tako si preprosto operemo roke in si oddahnemo. Pa vendar globoko v sebi vemo, da bi lahko ravnali drugače, da smo imeli izbiro. Psihologi pravijo, da se človek izogiba odgovornosti, ker ga je strah – ne neuspeha, temveč soočenja z lastno močjo. Prevzeti odgovornost namreč pomeni priznati, da smo sami ustvarjalci svojih okoliščin. In to je za ego preveč. Ego želi ohraniti varnost brez tveganja, ugodje brez spremembe.

Ko bežimo pred odgovornostjo, jo pravzaprav prelagamo na druge – na starše, partnerje, družbo, celo na usodo. Toda v resnici predajamo svojo moč. V duhovnem smislu odgovornost ni breme, ampak ključ, ki odpira vrata zavedanja. Ko jo sprejmemo, se v nas nekaj premakne – preidemo iz vloge žrtve v vlogo ustvarjalca. Ne krivimo več drugih, ne iščemo izgovorov, ampak začnemo delovati iz svoje notranje moči.

Odgovornost nas uči iskrenosti do sebe, da pogledamo v ogledalo brez olepševanja in samoprevar. Psihologi to imenujejo proces integracije – trenutek, ko človek sprejme svoje svetle in temne plati. Šele takrat se lahko poveže s svojim bistvom.

Guruji pravijo: ko sprejmemo odgovornost, se energija našega življenja spremeni. Ne, ker bi se svet naenkrat obrnil v našo korist, temveč ker začnemo delovati zavestno. Postanemo središče svojega sveta, ne več opazovalec.

Resnica je preprosta: dokler kažemo s prstom na druge, naš notranji kompas spi. Ko prst obrnemo nase, se zgodi čudež – prebudimo zavedanje, da nismo nemočni. Da imamo izbiro.

Morda je to največja skrivnost duhovne zrelosti: pogum, da pogledamo vase in rečemo – da, to sem jaz, in jaz bom to spremenil. Odgovornost nas ne teži, ampak osvobaja. Tisti trenutek, ko jo zares sprejmemo, se v nas prižge tiha, a močna svetloba resnice o sebi.