To je največji »vplivnež« horoskopa: usoda mu je naklonjena, vse, česar se dotakne, se spremeni v zlato

Ta astrološki znak izžareva samozavest in toplino, ki spontano privlači druge. Njihova karizma ni rezultat truda, temveč del njihove narave. Kjerkoli se pojavi, pusti vtis, pogosto tudi brez namena ...

Levi imajo močno, stabilno energijo in sposobnost ostati trdni tudi takrat, ko drugi omagajo. Čeprav jim mnogi zavidajo, le redki vedo, da se za njihovo odločnostjo pogosto skriva želja po ljubezni in priznanju. Čeprav delujejo, kot da jim gre vse zlahka od rok, Levi nosijo breme pričakovanja, da morajo vedno biti pogumni, glasni in rojeni vodje. Prav iz teh šibkih točk pogosto črpajo svojo največjo moč.

Prepoznali jih boste po topli, odprti energiji, izrazitem smehu in sposobnosti, da dvignejo vzdušje. Ne iščejo pozornosti, a je vedno dobijo. Če je Lev del vašega življenja, najverjetneje imate ob sebi osebo, ki kjerkoli se pojavi, prinaša toplino in motivacijo.