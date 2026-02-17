  • Delo d.o.o.
ZNANILCI SPREMEMB

To prinaša sončev kolobarjasti mrk

Mrki so zelo pomembni družbeno ali osebno, v odnosu z natalno karto.
Joy Lotos
 17. 2. 2026 | 05:41
0:13
A+A-

Sončev mrk predstavlja nov začetek, pogosto na podlagi rušenja nečesa starega, preteklega. V odnosu z rojstno karto deluje najmočneje, če je v ozki konjunkciji s pomembno točko ali planetom v astrološki karti. V tem primeru se na področju planeta, točke zgodi nekaj na novo, včasih je potrebna pred tem tudi smrt, zapuščanje, zaključevanje. Današnji mrk je na 28. stopinji vodnarja, poglejte, ali imate tu ali do 2 stopinji levo in desno pomembno točko ali planet, da vam bo jasno, kako močno in dolgoročno bo mrk deloval na vas. Seveda čutimo tudi druge ozke aspekte točke mrka na karto, če so harmonični, nekaj spodbudnega, ob neharmoničnih, sploh ob napornih planetih, bodo stresljaji in spremembe manj prijetni. Drugi način gledanja je, da naredimo karto mrka za kraj, v katerem bivamo, in pogledamo, če kak planet iz karte pride na kot karte mrka. Tudi to nam da pomembno informacijo. Seveda bo potisk v spremembo naredil mrk tudi glede na to, v katero hišo v natalni karti bo prišel. V prvi bo zahteval spremembo imidža, v drugi nove vire zaslužka, v tretji bo prinesel pomembne odločitve, v četrti novosti v domu, v peti lahko prinese novo radost, v šesti spremembo vsakodnevnega življenja, v sedmi novosti v odnosih, v osmi skozi krizo novo rojstvo, v deveti osvoboditev in širše razumevanje, v deseti spremembe na poslovnem področju, v enajsti novo vizijo, nove ljudi, v dvanajsti priložnost, da spustimo nekaj obremenjujočega.

Tokratna karta mrka družbeno za naše konce ne bo tako pomembna. Kot kolobarjasti mrk bo viden na malem območju, kot delni na precej južnih stopinjah, v Južni Afriki, na dnu Argentine, na Antarktiki. Mnogo bolj pomemben bo popolni sončev mrk, ki bo letos v avgustu, tisti bo prinesel za zahodni svet pomembnejše spremembe. Na ravni družbe ti mrki lahko delujejo tudi z zamikom, kako leto, dve pozneje, odvisno od tega, koliko časa je viden na nebu. Tokratni sončev mrk družbeno ni pomemben, a je kljub vsemu dokaj stresen, saj je v kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom blizu Algola, tako bo potreba po osvoboditvi izjemno močna, lahko je povezan z Ukrajino, saj se je začela vojna v času mrkov na Algolu. Lahko prinese dodatno moč, potisk za osvoboditev. Na splošno lahko Uran prinaša več vetra, svetovno težave z vetrom, neurji in podobnim.

Pri nas ne bo naporen. Pride v 'slovensko' drugo hišo, dela le inkonjunkcijo na Kiron v sedmi hiši, tako se lahko odprejo rane, povezane s tem, kako nas svet vidi, ali z našo vlogo v EU. Po drugi strani je naše Sonce kotno v karti mrka, kar vseeno prinaša uspehe Slovencev in nov optimizem. Malo širše sta kotna tudi Merkur in Uran, njuna opozicija, tako ne bomo mogli pobegniti od razdvajanja, ki ga budijo prihajajoče volitve. Če gledamo karto mrka samo zase, za naš konec, vidimo, da bo v devetem polju, kar spodbuja novosti in spremembe, vezane na visoko šolstvo, pravo in zunanjo politiko. Za naše kraje sta kotna oba močna benefika, tako da mrk za nas ne bo naporen.

