To so astrološka znamenja, ki najbolj dramatizirajo! Ali ste med njimi?

Poznate tiste ljudi, pri katerih je življenje kot hollywoodski film – vsaka malenkost postane epska zgodba, vsako čustvo pa doživijo v polnosti? Astrologija pravi, da ima pri tem nekaj prstov vmes tudi datum rojstva in da nekatera znamenja preprosto pridejo na svet z naravnim talentom za dramo. Ne bežijo pred njo, temveč jo ustvarjajo, režirajo in v njej igrajo glavno vlogo.

Lev

Na prvem mestu je seveda kralj živali. Levi življenje doživljajo kot oder, sebe pa kot zvezdo predstave. Njihova potreba po pozornosti in občudovanju je neverjetna, zato znajo še najbolj banalen trenutek – recimo čakanje v vrsti v trgovini – spremeniti v monolog o krivici in potrpežljivosti, ki bi zlahka prejel nagrado za teatralnost. Njihove reakcije so opazne, glasne in vedno namenjene publiki. Dobra novica je, da njihova drama redko izhaja iz zlobe; to je preprosto njihov način izražanja in iskanja žarometov. Ko Lev pripoveduje o svojem dnevu, to ni poročilo, ampak pravi spektakel. Prepiri z njim so kot prizori iz telenovele, sprave pa še večje – življenje z Levom je kot abonma za najboljše gledališče v mestu.

Škorpijon

Če je Levova drama javna predstava, je škorpijonova napet psihološki triler. Njihov svet je intenziven, strasten in obarvan s skrajnostmi – pri njih ni sivih con, obstajata le črno in belo, ljubezen in izdaja. Škorpijoni so mojstri pritajene napetosti, njihova tišina pa je pogosto glasnejša in bolj zgovorna kot kričanje. Nagnjeni so k sumničavosti in ljubosumju, malenkosti pa razčlenijo do zadnjega detajla, kot bi v vsaki iskali skrit pomen. Če imajo občutek, da so jih prizadeli ali izdali, redko eksplodirajo takoj – prej se zdi, kot da se drama začne sestavljati počasi, premišljeno, s posledicami, ki lahko trajajo. Biti z njim pomeni pristati na življenje, polno strasti, skrivnosti in občasnih čustvenih neviht, ki na koncu »očistijo zrak«.

Rak

Kralji in kraljice čustvene drame so brez dvoma Raki. Njihov vladar je Luna, kar lepo pojasni njihova nihanja razpoloženja in globoko občutljivost. Vse jemljejo osebno: čemeren pogled, dvoumno sporočilo ali pozabljen dogovor lahko v njih vzbudi občutek, da jih nekdo nima dovolj rad – in to sproži verigo čustvenih odzivov. Njihov repertoar vključuje dolge, otožne vzdihljaje, pasivno agresijo in solze, ki bi zlahka zalile manjše mesto. Po naravi radi skrbijo za druge, a če začutijo, da njihov trud ni cenjen, se jim zdi, kot da se je svet sesul. A njihova drama izhaja iz potrebe po varnosti in ljubezni – ko so srečni, pa znajo dati več topline in podpore kot skoraj kdorkoli.

Oven

Ovnova drama je kot ognjemet: nenadna, glasna, bleščeča in hitro mimo. Kot prvo znamenje zodiaka so Ovni impulzivni, nepotrpežljivi in zelo neposredni. Nimajo časa za namige in tiho užaljenost – če jih nekaj moti, bodo to povedali takoj, glasno in brez ovinkarjenja. Njihova vžigalna vrvica je kratka, eksplozija pa slovita. Znajo se skregati zaradi parkirnega mesta z enako strastjo, kot bi branili čast družine, a njihova jeza je »čista« in neposredna: ne kujejo zamer, pet minut po prepiru pa se lahko obnašajo, kot da se ni zgodilo nič – medtem ko vsi okoli še vedno stojijo z odprtimi usti. Življenje z Ovnom je dinamično in vznemirljivo, samo včasih je pametno imeti čelado.

Ribi

Ribi so mojstrice tihe, sanjave in pogosto rahlo tragične drame. Ne kričijo in ne mečejo stvari – njihova drama se dogaja znotraj, na zunaj pa jo pokažejo z melanholijo in nagnjenostjo, da se počutijo kot žrtev okoliščin. Imajo izjemno domišljijo, s katero znajo še najmanjši problem napihniti v nerešljivo življenjsko tragedijo. Svet se jim pogosto zdi surov, same pa so nerazumljene duše, ki plujejo skozi vse to. Njihova posebnost so zapleteni čustveni scenariji, v katerih so nedolžne, drugi pa so jih tako ali drugače ranili. To zna biti naporno, vendar njihova drama izvira iz velike empatije in občutljivosti – čutijo vse, svoje in tuje, in včasih je tega preprosto preveč.

Čeprav je življenje s temi znamenji kdaj kot čustveni vrtiljak, je eno gotovo: z njimi nikoli ni dolgočasno. V vsakdan prinesejo strast, barve in vznemirjenje – in vas spomnijo, da je življenje včasih lahko oder. Če imate koga od njih ob sebi, dobro veste: tudi navadna kava lahko postane premiera.