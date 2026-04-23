STE MED NJIMI?

To so astrološka znamenja, ki ne popuščajo: ko trma, nadzor in impulzivnost krojijo odnose

V astrologiji po zahtevnosti značaja izstopajo tri znamenja, ki le redko spremenijo svoje mnenje ali popustijo pod pritiskom.
Njihova potreba, da imajo vedno glavno besedo, je včasih naporna. Simbolična fotografija. FOTO: Gettyimages
N. P.
 23. 4. 2026 | 16:28
2:18
A+A-

Nekateri ljudje so po naravi prilagodljivi in umirjeni, spet drugi pa s svojim močnim temperamentom in nepopustljivostjo predstavljajo pravi izziv za okolico. Čeprav z njimi nikoli ni dolgčas, življenje ob njih zahteva precej potrpljenja. V astrologiji po zahtevnosti značaja izstopajo tri znamenja, ki le redko spremenijo svoje mnenje ali popustijo pod pritiskom.

Nepreklicno nezaupanje

Škorpijoni so znani po svoji intenzivnosti in skrivnostnosti. Ker le redko pokažejo svojo šibkost in težko zaupajo ljudem, njihova okolica pogosto tava v temi glede tega, kar mislijo v resnici. Če jih kdo prizadene, si to zapomnijo za dolgo, odpuščajo pa še težje. Njihova potreba po popolnem nadzoru in sumničavost lahko delujeta izjemno naporno, vendar se za njihovo hladno zunanjostjo pogosto skriva globoka čustvenost, ki botruje njihovim nepredvidljivim in silovitim reakcijam.

Njihov značaj zaznamujejo resnost, disciplina in odpor do površnosti. Simbolična fotografija. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto
Stroga avtoriteta

Kozorogi so ambiciozni in izjemno zahtevni, tako do sebe kot do drugih. Njihov značaj zaznamujejo resnost, disciplina in odpor do površnosti. Ker čustva redko pokažejo, pogosto delujejo distancirano in hladno. Težava nastane, ko kozorog sprejme odločitev, saj ga je takrat skoraj nemogoče prepričati o nasprotnem. Ker ne marajo kompromisov in so prepričani, da sami najbolje vedo, kako se stvarem streže, jih ljudje pogosto doživljajo kot preveč kritične in toge.

Nepremišljena silovitost

Ovne vodita močan temperament in impulzivnost. Njihova potreba, da imajo vedno glavno besedo, je včasih naporna, še posebej, ker pogosto reagirajo hitreje, kot razmišljajo. Ovni ne prenesejo omejevanja ali kritik; če začutijo, da jih nekdo ovira, se odzovejo burno in trmoglavo. Čeprav se njihova jeza poleže tako hitro, kot se je pojavila, je prav njihova narava tista, zaradi katere veljajo za eno izmed karakterno najtežjih znamenj.

