To so astrološka znamenja, ki so najnevarnejša, ko so lačna

Vsi poznamo občutek, ko lakota ne načne le želodca, temveč tudi živce. Nekateri obmolknemo, drugi postanemo razdražljivi, tretji pa so za celo okolico pravi izziv. Astrologija pravi, da nekatera znamenja lakoto prenašajo precej težje kot druga. Takrat pride na plano njihova manj prijetna plat, zato je včasih najboljša rešitev preprosta: najprej hrana, potem pogovor.

Oven

Lačen oven izgubi potrpljenje. Njegova impulzivnost stopi v ospredje, vse se mu zdi prepočasno, ljudje okoli njega nadležni, vsaka malenkost pa lahko zaneti prepir. Izbruh je kratek, a silovit. Ko dobi obrok, se napetost skoraj čez noč razblini.

Lev

Lev težko prenaša občutek, da mu je odvzeto zadovoljstvo, lakota pa točno to pomeni. Postane dramatičen, hitro užaljen in prepričan, da ga svet nalašč spravlja ob živce. Pričakuje, da bo nekdo opazil njegovo stisko in jo takoj rešil. Če se to ne zgodi, sledi molk ali očitki. Hrana mu ne povrne le energije, temveč tudi občutek nadzora.

Škorpijon

Lačen škorpijon redko povzdigne glas, a postane hladno neprijeten. Tišina ni mir, temveč uvod v sarkastične opazke in ostre poglede. Pasivno agresivni komentarji so znak, da mu primanjkuje sladkorja v krvi. In dobro si zapomni, kdo ga je v takem stanju ignoriral.

Kozorog

Sicer zadržan in discipliniran kozorog ob lakoti izgublja potrpežljivost. Postane tog, kritičen in čustveno oddaljen. Zdi se mu, da nihče ničesar ne naredi prav. Jeza ni glasna, a napetost v prostoru je očitna. Najbolje ga je pustiti, da v miru poje in se vrne k svoji racionalni različici.

Dvojčka

Lačna dvojčka delujeta raztreseno in nepredvidljivo. Misli skačejo, komunikacija postane ostrejša, humor dobi ostrino. V enem trenutku sta nemirna, v naslednjem glasna, nato povsem nezainteresirana. Ko se najesta, se ravnotežje hitro povrne, do takrat pa njuna energija lahko izčrpa še tako potrpežljivo družbo.