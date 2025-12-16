  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

To so astrološka znamenja, ki zavohajo, da nekaj ni v redu – še preden karkoli rečete

Slovijo po močni intuiciji, čustveni občutljivosti in sposobnosti, da zaznajo tisto, kar drugim uide.
Njihovo sočutje ni naučeno, temveč prirojeno. FOTO: Gorodenkoff Getty Images
Njihovo sočutje ni naučeno, temveč prirojeno. FOTO: Gorodenkoff Getty Images
N. P.
 16. 12. 2025 | 21:52
2:23
A+A-

So ljudje, ki vas samo pogledajo in vedo. Ni vam jasno, kako jim uspe, a imate občutek, da vas berejo kot odprto knjigo. Prijatelji, družinski člani, partnerji … včasih vam ni treba izreči niti besede, pa že začutijo, da se je v vas nekaj zlomilo, da nekaj skrivate ali da vas nekaj tišči.

Ta astrološka znamenja slovijo po močni intuiciji, čustveni občutljivosti in sposobnosti, da zaznajo tisto, kar drugim uide. Ni nujno, da so najglasnejši, so pa pogosto najbolj pozorni – na vaš ton, pogled, celo tišino. Njim ne morete reči: »Ah, vse je v redu.« Ker vedo, da ni.

Rak

Raki imajo izjemno razvito »čustveno anteno«. Ko jim je do vas, vas začutijo do kosti. Opazijo, da nekaj ni prav, tudi prek sporočila – ujamejo spremembo v besedah, hladnejši ton, tisto praznino med vrsticami. V živo jim zadostuje pogled ali tišina. Ne bodo silili z vprašanji, bodo pa ponudili objem točno takrat, ko ga najbolj potrebujete.

Ko jih vprašate, kako vedo, le skomignejo z rameni. FOTO: Egoitz Bengoetxea Iguaran Getty Images
Ko jih vprašate, kako vedo, le skomignejo z rameni. FOTO: Egoitz Bengoetxea Iguaran Getty Images

Ribi

Ribe niso le občutljive, ampak tudi neverjetno dovzetne za energijo ljudi okoli sebe. Vse zaznajo, zato hitro opazijo, ko se vaša energija spremeni. Njihovo sočutje ni naučeno, temveč prirojeno. Pogosto postavijo pravo vprašanje ravno v trenutku, ko ste prepričani, da nihče ničesar ne opazi. In ko jih vprašate, kako vedo, le skomignejo z rameni. Preprosto vedo.

Škorpijon

Škorpijoni delujejo mirno in zaprto, a prav zato so vrhunski opazovalci. Skenirajo vse: držo, oči, ton glasu. Imajo talent, da prepoznajo resnico za fasado in hitro zaznajo, kdaj nekaj ni v redu. Ne pristopijo vedno nežno, so pa osupljivo natančni. Ko vas škorpijon pogleda in vpraša: »Kaj je narobe?«, se pripravite na iskren pogovor.

Več iz teme

svetovalnicačustvahoroskopprijateljintuicijaduhovnost
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Izgovor v sili ...

O darilih.
Aljana Fridauer Primožič16. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Zaupanja ne moreš uzakoniti

Sistem bi moral zagotavljati varnost, pravičnost ter enakost pred zakonom.
Tanja Jakše Gazvoda16. 12. 2025 | 22:25
21:52
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so astrološka znamenja, ki zavohajo, da nekaj ni v redu – še preden karkoli rečete

Slovijo po močni intuiciji, čustveni občutljivosti in sposobnosti, da zaznajo tisto, kar drugim uide.
16. 12. 2025 | 21:52
21:33
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV NAPAD

Na londonskem trgu osemkrat zabodel 11-letnico: mati je mislila, da gleda hčerkino smrt (VIDEO)

Mati je policiji opisala, da jo je zabadal »besno in znova in znova«.
16. 12. 2025 | 21:33
21:07
Novice  |  Svet
ITALIJANSKE ALPE

Blizu Slovenije odkrili eno največjih zbirk dinozavrovih stopinj na svetu

Zbirka odtisov se razteza v dolžino več sto metrov.
16. 12. 2025 | 21:07
20:48
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

Radiolog v UKC manj učinkovit kot pri zasebnikih: 150 izvidov v bolnišnici, več kot tisoč drugje

V matičnem UKC Maribor naj bi jih naredil okoli 150, večino – približno 1400 – pa po pogodbah za ptujsko bolnišnico in diagnostični center s Ptuja.
16. 12. 2025 | 20:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Manj stresa, več veselja med prazniki

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki