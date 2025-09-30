To so astrološki znaki, ki se najdlje jezijo in vedno maščujejo! Ste med njimi?

Ljudje se na krivice in spore odzivamo različno – nekateri hitro pozabijo in odpustijo, drugi pa dolgo kuhajo jezo in je ne znajo izpustiti. Po mnenju astrologov obstajajo znamenja, ki se ne le dolgo jezijo, temveč v sebi nosijo tudi močno potrebo po maščevanju. Njihova čustvena narava jim ne dovoli, da bi preprosto šli mimo krivice, zato konflikti z njimi trajajo bistveno dlje kot z drugimi. Še posebej trije horoskopski znaki izstopajo po svoji zamerljivosti in želji po povračilu.

Bik

Slovijo po svoji trmi in močni povezanosti s čustvi. Ko jih nekdo prizadene, si to dolgo zapomnijo in težko oprostijo. Čeprav ne reagirajo impulzivno, ko ocenijo, da jim je bila storjena krivica, se lahko umaknejo in hladno distancirajo za dlje časa. Njihovo maščevanje običajno ni glasno, ampak premišljeno, mirno in odločno. Bik verjame, da mora vsak, ki ga je prizadel, občutiti posledice.

Njihova jeza je intenzivna, spomin na krivice pa dolgotrajen. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto

Rak

So izredno čustveni in občutljivi, zato žaljive besede ali dejanja doživljajo zelo osebno. Njihova jeza traja dolgo, saj preprosto ne morejo pozabiti bolečine. Ko se počutijo izdane, se pogosto zaprejo vase in tiho načrtujejo, kako bodo vrnili udarec. Maščevanje jim daje občutek ravnotežja in pravičnosti – želijo, da tisti, ki jih je ranil, občuti enako bolečino, kot so jo oni sami.

Škorpijon

Veljajo za najbolj maščevalen znak zodiaka. Njihova jeza je intenzivna, spomin na krivice pa dolgotrajen. Ko jih nekdo izda, skoraj nikoli v celoti ne odpustijo. Raje potrpežljivo čakajo pravi trenutek za povračilo in pogosto načrtujejo, kako bo njihovo maščevanje enako močno kot bolečina, ki so jo občutili. Verjamejo v karmo – a pogosto jo raje izvedejo kar sami.