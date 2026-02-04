  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

To so izzivi Plutonovih aspektov

Človek s Soncem in Plutonom želi položaj moči, da bi očetu in svetu dokazal, da je vreden.
S Soncem in Plutonom sta samo dve skrajnosti – ali smo nad drugimi ali pod njimi. FOTO: Gearstd/Getty Images
S Soncem in Plutonom sta samo dve skrajnosti – ali smo nad drugimi ali pod njimi. FOTO: Gearstd/Getty Images
Joy Lotos
 4. 2. 2026 | 10:45
3:21
A+A-

Venera v aspektu s Plutonom pomeni, da te želja ujame. Pozitivni vidik te kombinacije je osvobajanje od navezanosti, kajti šele ko nas nekaj močno zaveže, zasužnji, vidimo, kako destruktivna je lahko narava želje. Aspekt Merkurja s Plutonom prinaša igro manipulacije, moč besed, zastraševanje z besedami, pozitivni vidik kombinacije je sposobnost videti v izvor, temelj bivanja, iz česa vse nastaja, da je jasno, da je vse, kar zaznavamo, tvorba uma, ne zunanja realnost, zavedanje tišine, iz katere se vse rodi. Sonce in Pluton predstavljata igro moči, boj med temo in svetlobo. Pozitivni vidik je smrt ega. Povezana sta z našimi predniki, ki so bili nevredni, razvrednoteni. Ponižan, osramočen, razvrednoten človek dopusti drugemu, da gradi svojo premoč na njegovi podrejenosti, ali sam najde osebo, ki jo osramoti, razvrednoti, se je polasti s premočno dominanco moči, energije drugega. Zelo pogosto smo lahko v istem življenju na eni in drugi strani, v odnosu s šefom smo ponižani in osramočeni, v odnosu s partnerjem smo mi tisti, ki sramotimo, ponižujemo, dominiramo.

Kombinacija prinaša samodržce, despote, izjemno grobe podjetnike, ki morajo vladati, da bi bili nekaj. FOTO: Fizkes/Getty Images
Kombinacija prinaša samodržce, despote, izjemno grobe podjetnike, ki morajo vladati, da bi bili nekaj. FOTO: Fizkes/Getty Images

V jedru te kombinacije, sploh konjunkcije in negativnih aspektov, so ponižanost, razvrednotenost, nezdrava moška figura, nezdravi oče, ki se je nad nas dvigoval s tem, da nas je zasmehoval, poniževal, nam dal občutek, da smo nič. Iz tega se rodi potreba biti nekaj, a je izjemno zavezujoča. In ker človek misli, da ni nič, da je brez vrednosti, da je celo nekaj slabega, sramotnega, mora zgraditi veliko persono, da bi v svetu nekaj bil. Trudi se priti na položaj moči, da bi očetu in svetu dokazal, da je nekaj. Pri tem dokazovanju skozi trud, delo, potiskanje drugih navzdol ne pozdravi temeljnega občutka ničvrednosti, ampak to prekrije, nadene si masko moči, a znotraj njega ta občutek ne izgine. Ker je potreba po moči nujna, da bi imel vsaj nekaj občutka nadzora in vednosti, se lahko znajde na pomembnih mestih in v vplivni vlogi, a taki ljudje so kot vodje naporni, kajti vedno potrebujejo nekoga, da se dvignejo nad njim, mu vzamejo moč, da bi lahko hranili občutek nadmoči.

S Soncem in Plutonom sta samo dve skrajnosti – ali smo nad drugimi ali pod njimi, torej nadrejeni, podrejeni, ni mogoče biti enakovreden drugemu bitju. Pogosto imamo tako samodržce, despote, izjemno grobe podjetnike, ki morajo vladati, da bi bili nekaj. Po drugi strani lahko vse življenje preživimo tudi v podrejeni vlogi in popustimo nekomu, da se hrani z nami in dviga nad nami. Zdravilo je enostavno, a ni tako lahko priti do njega, ker je potreba po kompenzaciji, lakota po velikem jazu tako močna. Zdravilo je smrt ega. Sonce v svoji zdravi obliki je tisti košček nas, skozi katerega na svoj posebni način odslikujemo stvarnost. Šele ko to začutiš v sebi polno in celo, znaš to ceniti v drugem, ti je pri njem ljubo. Vsak od nas ima pravico do sebe – to je stavek zdravega Sonca in tretje čakre. 

