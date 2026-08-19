  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSVOBODITE UM

To so koristi transcendentalne meditacije

Redna praksa koristi telesu in duševnemu počutju.
Transcendentalna meditacija pripelje možgane v stanje budnega počitka. FOTO: Justin Pumfrey/Getty Images
Transcendentalna meditacija pripelje možgane v stanje budnega počitka. FOTO: Justin Pumfrey/Getty Images
M. B. Z.
 19. 8. 2026 | 13:45
1:43
A+A-

Zaprimo oči. Počakajmo približno 30 sekund, nato v mislih tiho ponavljajmo svojo mantro. Primeren čas je približno 20 minut. Ko smo pripravljeni končati meditacijo, upočasnimo ponavljanje, ga ustavimo in nato počakajmo še približno dve minuti, preden odpremo oči. Transcendentalna meditacija pripelje možgane v stanje budnega počitka. Znanstvene raziskave so pokazale, da je ta meditacijska praksa povezana z večjo aktivnostjo v čelnem in temenskem delu možganov ter zmanjšano aktivnostjo v talamusu. To pomeni, da se živčni sistem umiri, hkrati pa ostane buden.

Redna praksa transcendentalne meditacije lahko prinese koristi za telesno zdravje ter čustveno in duševno počutje. Nekateri poročajo celo o pomembnem zmanjšanju kroničnih bolečin in nižjem krvnem tlaku, kar zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Boljša osredotočenost in sposobnost biti prisoten v trenutku lahko vodita tudi do boljšega kognitivnega delovanja in večje sreče.

Transcendentalna meditacija je lahko verska ali neverska praksa. Ustvaril jo je Maharishi Mahesh Yogi, ki je dejal, da gre za univerzalno prakso, ne glede na to, kateri veri pripadamo. Tehniko TM lahko uporabljamo na kateri koli duhovni poti. Znana je tudi kot globoka meditacija. Doseganje stanja transcendence pomeni osvoboditev uma od omejitev vsakdanjega življenja in navlake vsakodnevnih skrbi ter prehod v stanje blaženosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

meditacijatranscendentalna meditacijazdravjestresumsprostitev
ZADNJE NOVICE
19:11
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl znani filmski ustvarjalec, snemal tudi z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Patrickom Swayzejem in Liamom Neesonom

John Irvin se je poslovil v starosti 86 let.
19. 8. 2026 | 19:11
19:11
Novice  |  Slovenija
SVET ZA NACIONALNO VARNOST

Golob se je posnel, takšen poziv ima za Janšo (VIDEO)

Prvak opozicije poziva premierja, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike napada z obtožbami o vohunjenju.
19. 8. 2026 | 19:11
18:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPOR ZARADI PARKIRNEGA MESTA ZA INVALIDE

V garažni hiši v Piranu izbruhnil spor: 30-letnik udaril 70-letnika, ta je z glavo udaril ob tla

Primer policisti še obravnavajo. Dogodek so opredelili kot kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe.
19. 8. 2026 | 18:25
18:17
Poletje s SN
RAZOČARANI NEMEC

Ožemanje turistov na Hrvaškem: čevapčiči po ceni že lovijo zrezke

Dolgoletni nemški obiskovalec Brača razočaran nad smerjo hrvaškega turizma.
19. 8. 2026 | 18:17
18:17
Novice  |  Slovenija
NBA ZVEZDE PRI NAS

Dončić jutri z Lakersi prihaja v Ljubljano, v petek zvečer pa se bo zabaval v tej znani restavraciji

Luka Dončić bo med 20. in 24. avgustom v Sloveniji gostil soigralce iz moštva Los Angeles Lakers.
19. 8. 2026 | 18:17
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Od zunaj nič posebnega, ko boste videli, kaj skriva za zidovi, boste presenečeni

Sodobna pritlična hiša na Portugalskem skriva zasebno oazo z bazenom, terasami in interierjem, ki se popolnoma odpira proti soncu.
19. 8. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki