To so koristi transcendentalne meditacije

Zaprimo oči. Počakajmo približno 30 sekund, nato v mislih tiho ponavljajmo svojo mantro. Primeren čas je približno 20 minut. Ko smo pripravljeni končati meditacijo, upočasnimo ponavljanje, ga ustavimo in nato počakajmo še približno dve minuti, preden odpremo oči. Transcendentalna meditacija pripelje možgane v stanje budnega počitka. Znanstvene raziskave so pokazale, da je ta meditacijska praksa povezana z večjo aktivnostjo v čelnem in temenskem delu možganov ter zmanjšano aktivnostjo v talamusu. To pomeni, da se živčni sistem umiri, hkrati pa ostane buden.

Redna praksa transcendentalne meditacije lahko prinese koristi za telesno zdravje ter čustveno in duševno počutje. Nekateri poročajo celo o pomembnem zmanjšanju kroničnih bolečin in nižjem krvnem tlaku, kar zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Boljša osredotočenost in sposobnost biti prisoten v trenutku lahko vodita tudi do boljšega kognitivnega delovanja in večje sreče.

Transcendentalna meditacija je lahko verska ali neverska praksa. Ustvaril jo je Maharishi Mahesh Yogi, ki je dejal, da gre za univerzalno prakso, ne glede na to, kateri veri pripadamo. Tehniko TM lahko uporabljamo na kateri koli duhovni poti. Znana je tudi kot globoka meditacija. Doseganje stanja transcendence pomeni osvoboditev uma od omejitev vsakdanjega življenja in navlake vsakodnevnih skrbi ter prehod v stanje blaženosti.