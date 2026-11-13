To so rituali, ki jih lahko izvajamo ob polni luni

Polna luna že od nekdaj buri domišljijo. Nekateri so prepričani, da vpliva na naše razpoloženje, drugi, da je takrat najprimernejši čas za uresničevanje želja. V duhovnosti obstaja vrsta ritualov, s katerimi naj bi se znebili negativne energije, opustili stare navade in v življenje privabili pozitivne spremembe. Energija lune je najmočnejša ob polni luni. Medtem ko mlaj simbolizira nove začetke, polna luna predstavlja čas za zaključevanje, odpuščanje in opuščanje vsega, kar nas ovira na poti do ciljev.

Eden najbolj priljubljenih ritualov je, da na list papirja napišemo vse, kar nas obremenjuje. To so lahko strahovi, slabe navade, razočaranja ali odnosi, ki nam povzročajo stisko. Nato papir raztrgajmo in ga zavrzimo. Dejanje simbolizira slovo od preteklosti in pripravljenost na nov začetek. Za drug ritual si pripravimo sproščujočo kopel. Prižgimo sveče, zavrtimo si umirjeno glasbo in si privoščimo nekaj trenutkov zase. Predstavljajmo si, kako skupaj z vodo odtekajo naše skrbi. Lahko si pripravimo lunino vodo. V kozarec s pokrovom nalijmo pitno vodo in ga postavimo na okensko polico, kjer ga doseže mesečina. Voda tako prejme posebno energijo. Nekateri jo pozneje uporabijo za zalivanje rastlin ali jo dodajo kopeli. Podobno velja za kristale, ki jih za energijsko moč lahko čez noč pustimo na mesečini.

Vpliv polne lune je posebno izrazit tri dni pred njo in tri dni po njej. FOTO: Cavan Images/dorene Hookey/Getty Images

Pomemben del ritualov je razmislek o lastnih željah in ciljih. Vzemimo si nekaj minut in se vprašajmo, kaj si resnično želimo, kaj nas ovira in s katerimi spremembami odlašamo. Svoje misli lahko zapišemo v poseben dnevnik, ki ga odpremo ob vsaki polni luni. Tako bomo lahko iz meseca v mesec spremljali, kako se spreminjajo naše želje, občutki in okoliščine. Nekateri verjamejo, da jim zapisovanje namenov ob polni luni pomaga pri njihovem uresničevanju. Ne glede na to nam lahko redno razmišljanje o ciljih pomaga prepoznati, kaj nam je pomembno in katere korake moramo narediti, da bi se približali svojim željam. Med priljubljenimi praksami ob polni luni je meditacija – umirimo misli in se osredotočimo na tisto, kar želimo spremeniti. Lahko s tarot kartami simbolično raziskujemo svoje občutke in odločitve ali si predstavljajmo, da prekinjamo nevidno povezavo z nekom ali nečim, kar nas obremenjuje. Hkrati si zapišimo stvari, za katere smo hvaležni. Na papir napišimo svoje najgloblje želje in jih simbolično zaupajmo luni. Doma se znebimo nepotrebne navlake in ustvarimo prijetnejši prostor. Sprehod, joga ali ples nam lahko pomagajo sprostiti napetost. Izvajalci luninih ritualov verjamejo, da je vpliv polne lune posebno izrazit tri dni pred njo in tri dni po njej. Zapisovanje želja, meditacija, gibanje in sproščanje koristno vplivajo na počutje, tako je lahko čas polne lune dobra priložnost zanje. Morda nam polna luna ne bo čudežno izpolnila želja, a lahko postane povod, da končno naredimo nekaj zase. Včasih je že to prvi korak k spremembi.