To so štiri astrološka znamenja, ki ne pozabijo izdaje! Ste med njimi?

Nekateri ljudje hitro zamahnejo z roko nad prepiri in razočaranji, spet drugi pa si zapomnijo prav vsako podrobnost. Astrologija pravi, da pripadniki štirih nebesnih znamenj izjemno težko pozabijo, ko jih nekdo prizadene ali izda.

Med njimi izstopajo Škorpijoni, ki sicer lahko oprostijo, a skoraj nikoli ne pozabijo. Odlično si zapomnijo občutke ob izdaji, in čeprav prizadetosti morda ne bodo pokazali takoj, bodo situacijo dolgo analizirali ter le redko znova ponudili popolno zaupanje. Tudi pri čustvenih Rakih je spomin na pretekle rane izjemno živ; ne zapomnijo si le besed, temveč celotno čustveno stisko, ki jo ob izkušnji doživijo, zato se jim stare zamere hitro vrnejo v misli, čeprav na ven delujejo, kot da je vse v najlepšem redu.

Pri Bikih je ključna težava izguba zaupanja, saj ga gradijo zelo počasi. Ko jih nekdo izda, se izogibajo drami, a lahko mesece ali celo leta nosijo v sebi spomin na trenutke, ko so se počutili prevarani ali podcenjeni. Kozorogi po drugi strani svoje jeze prav tako ne bodo pokazali na ven, imajo pa izjemen spomin za razočaranja. Posebej dobro si zapomnijo situacije, ko nekdo ne drži besede ali se izkaže za nezanesljivega; z osebo bodo morda še naprej komunicirali povsem normalno, a odnos po tem ne bo nikoli več takšen, kot je bil.