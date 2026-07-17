To so stvari, ki jih ne bi smeli imeti doma

Predmeti vplivajo na gibanje energije doma. Nekateri jo zavirajo, zmanjšujejo zbranost in občutek udobja, drugi spodbujajo mir, zdravje in ravnovesje. Po načelih feng šuja obstajajo predmeti, ki jih je bolje odstraniti iz doma. Njihova prisotnost naj bi vplivala na pretok energije in splošno počutje. Polomljeni predmeti simbolizirajo zastoj. Energija se ustavi tam, kjer je poškodba. Počeno ogledalo naj bi odražalo popačeno energijo, zlomljen stol nestabilnost. Predmeti, ki jih ne uporabljamo več, po feng šuju zadržujejo spečo oz. zastalo energijo. Omare, polne stvari, ki jih leta nismo potrebovali, ovirajo občutek prenove in napredka. Redno pospravljanje in odstranjevanje nepotrebnih stvari je zato eno izmed osnovnih priporočil feng šuja. Raziskava je pokazala, da več kot polovica gospodinjstev hrani predmete, ki jih niso uporabili že več kot pet let. Takšna gospodinjstva pogosteje poročajo tudi o višji ravni stresa doma.

Vhod po feng šuju predstavlja 'usta či', mesto, kjer energija vstopa v dom. Če so tam razmetani čevlji, škatle ali torbe, to ovira pretok energije ter zmanjša občutek jasnosti in novih priložnosti. Posledica so počasnejša vsakodnevna opravila in manj motivacije. Po feng šuju predmeti pod posteljo ustvarjajo težko energijo v prostoru, namenjenem počitku. To naj bi vplivalo na kakovost spanja. Spalnica je namenjena počitku in obnovi energije. Feng šuj odsvetuje televizorje v spalnici. Stari telefoni, kabli in neuporabljena elektronika po feng šuju predstavljajo zastalo energijo in nedokončana poglavja.

Predmeti, ki nas spominjajo na neprijetne dogodke ali ljudi, nas ohranjajo ujete v preteklosti. FOTO: Morsa Images/Getty Images

Slike bojev, orožja ali trpljenja po feng šuju v prostor vnašajo napetost. Mirni motivi naj bi spodbujali ravnovesje, medtem ko agresivne podobe ohranjajo živčni sistem v stanju pripravljenosti. Predmeti, ki nas spominjajo na neprijetne dogodke ali ljudi, nas ohranjajo ujete v preteklosti. Odstranimo jih iz prostorov, kjer preživimo največ časa. Svetovalka za feng šuj Marie Diamond poudarja, da na naše razpoloženje ne vpliva le oblika predmeta, temveč tudi čustveni pomen, ki mu ga pripisujemo. Rastline po feng šuju simbolizirajo rast, življenje in vitalnost. Posušene ali odmrle predstavljajo propadanje, zato jih čim prej odstranimo. Plastične rastline nimajo življenjske energije, zato jih feng šuj ne priporoča kot nadomestilo za prave. Prava rastlina spodbuja pretok energije, umetna ga zamrzne.

Predmeti iz preteklih življenjskih obdobij nosijo energijo preteklosti. Ko dom uskladimo s tem, kdo smo danes in kakšni so naši cilji, prostor deluje lahkotnejši in prijetnejši. Če nas darilo spominja na neprijetne obveznosti, konflikte ali slabe občutke, lahko vpliva na naše razpoloženje. Obkroženi bodimo s predmeti, ob katerih se počutimo dobro. Najpomembneje je, da nas dom podpira, pomirja in v njem z veseljem preživljamo čas.