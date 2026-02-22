To so tri najbolj sebična znamenja horoskopa: z njimi je vse »jaz, jaz, jaz«

Nekateri ljudje preprosto ne znajo stopiti korak nazaj. Ne nujno zato, ker bi bili zlobni, ampak ker imajo v mislih vrstni red prioritet – in na prvem mestu so vedno oni. Včasih to pokažejo brez zadržkov, drugič precej prefinjeno. Skupni imenovalec? Svet se mora vrteti po njihovih pravilih.

Astrologija takšne vzorce pogosto povezuje z določenimi znamenji: funkcionirajo z individualizmom, šibkejšo potrpežljivostjo za tuje potrebe in močnim vzgibom, da vsak pogovor, pa tudi vsako situacijo, obrnejo nase. Seveda je meja tanka: samozavest je lahko privlačna, odločnost pa je včasih nujna. A ko vse skupaj zdrsne čez mejo, postanejo takšni ljudje naporni.

Oven je rojen za akcijo. Ko se nekaj odloči, gre naprej; hitro, glasno in brez oziranja nazaj. Njegova potreba, da prvi skoči v boj in prvi pride do cilja, pogosto deluje kot sebičnost. Ne, ker bi mu bilo vseeno za druge, temveč zato, ker v trenutku, ko nekaj želi, na preostanek sveta preprosto pozabi. Oven redko čaka. Še redkeje sprašuje, ali je komu morda težko.

Lev ne skriva, da mu godi pozornost. Rad je v središču dogajanja, rad ima potrditev in rad čuti, da ga ljudje občudujejo. Težava nastane, ko to postane nuja. Takrat se hitro zgodi, da se v vsakem odnosu – ljubezenskem, prijateljskem ali poslovnem – začne pisati zgodba, v kateri ima Lev glavno vlogo, drugi pa stranske. Če ima občutek, da se je znašel v senci, zna postati trmast, užaljen ali pretirano dramatičen. Ne prenese, da ga drugi spregledajo. In če mu nekaj ni pogodu, bo poskrbel, da bodo to vsi vedeli. Ker je prepričan, da se mora njegov občutek vedno upoštevati.

Če ima ta znak občutek, da se je znašel v senci, zna postati trmast, užaljen ali pretirano dramatičen. FOTO: Nicoletaionescu Getty Images/istockphoto

Kozorog ne bo kričal »jaz, jaz, jaz« – pri njem egoizem redko izgleda kot glasna zahteva. Je tišji, racionalen in navzven pogosto resen. A prav zato ga ljudje včasih prepoznajo šele, ko je prepozno: ko postane jasno, da je vse podrejeno njegovim ciljem. Kozorog zna odnose presojati zelo praktično. Če mu nekdo na poti ne koristi, ga ne bo nujno prizadel, lahko pa ga odrine. Brez velike drame, brez pojasnil, skoraj hladno. Njegova sebičnost se pogosto skriva pod besedo »ambicija«, a učinek na druge je enak: občutek, da so zanj nepomembni.

In vi? Ste že imeli v bližini koga takšnega? Ali pa se v katerem od teh opisov prepoznate – vsaj malo?