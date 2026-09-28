To so trije nebesni znaki, ki jim oktober prinaša veliko življenjsko spremembo

Za nekatera nebesna znamenja bo oktober pomenil prelomnico in začetek čisto novega življenjskega obdobja. Spremembe, ki prihajajo, ne bodo nujno lahke, bodo pa ravno pravi sprožilec, da končno sprejmejo odločitve, s katerimi odlašajo že kar nekaj časa. Nekateri se bodo opogumili za velik poslovni met, drugi bodo prevetrili svoje zasebno življenje, spet tretji pa bodo spoznali, da je čas, da za vselej zaprejo vrata tistemu, kar jih ne osrečuje več. Za ta tri znamenja bo oktober mesec, ki si ga bodo zapomnila za dolgo.

Škorpijoni vstopajo v obdobje, ko ne bodo več pripravljeni pristajati na trhle kompromise. V oktobru bodo dosegli točko preloma in sprejeli pomembno odločitev glede službe, ljubezni ali celo mesta bivanja. Tisto, o čemer so po tihem razmišljali že mesece, bo iz ideje naposled prešlo v konkreten načrt. Predvsem jim bo pomembno, da znova prevzamejo vajeti svojega življenja. Nekateri škorpijoni bodo presekali odnos, ki jih le še izčrpava, drugi bodo zgrabili novo poslovno priložnost ali pa se opogumili za korak, ki se jim je doslej zdel preveč tvegan. Do konca meseca bodo končno zadihali s polnimi pljuči.

Ključno bo to, da se ne držijo ustaljenih tirnic za vsako ceno. FOTO: Fotojog Getty Images

Vodnarjem oktober prinaša celovit preobrat načrtov. Nekaj, kar so si zamislili do zadnjega detajla, se bo obrnilo v povsem nepričakovano smer, a prav v tem se bo skrivala priložnost. Obletavale jih bodo spremembe v službi, novi projekti, nenadna potovanja ali pa sveže poznanstvo, ki bo močno vplivalo na njihovo prihodnost. Vodnarji, ki že dlje časa čutijo, da so zabredli v rutino, bodo prejeli ravno pravo motivacijo, da se iz nje izkopljejo. Ključno bo le to, da se ne držijo ustaljenih tirnic za vsako ceno.

Biki obožujejo občutek varnosti in se za korenite spremembe odločijo le takrat, ko so popolnoma prepričani o naslednjem koraku. A oktober jih bo postavil pred dejstvo, ko želje po spremembi preprosto ne bodo mogli več pomesti pod preprogo. Prevetritev bodo najmočneje občutili v ljubezenskem in družinskem življenju. Nekateri biki se bodo odločili zvezo dvigniti na višjo raven, zaživeti pod skupno streho ali sprejeti pomembno odločitev glede doma. Drugi pa bodo prišli do povsem drugačnega spoznanja: čas je, da končajo staro poglavje in brez strahu začnejo pisati novo.