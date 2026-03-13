To so trije znaki, ki morajo biti ta petek, 13., še posebej previdni

Petek, 13., stoletja spremlja sloves najbolj nesrečnega dne v letu. Praznoverje ima korenine v različnih zgodovinskih zgodbah – od nordijske mitologije, v kateri je 13. gost na gostiji prinesel nesrečo, do krščanske simbolike zadnje večerje, na kateri je bilo prav tako 13 povabljencev.

Čeprav ima petek, 13., sloves dneva, ki prinaša smolo, astrologija opominja, da je veliko odvisno od našega pristopa. Z malo potrpežljivosti, mirnosti in dobre energije se lahko tudi ta »nesrečni« datum povsem dobro izteče.

Kombinacija števila 13 in petka, dneva, ki so ga v nekaterih tradicijah imeli za neugodnega, je sčasoma ustvarila mit o dnevu, ko naj bi šlo pogosteje kaj narobe. Čeprav gre za praznoverje, mnogi priznavajo, da so na petek, 13., vseeno nekoliko bolj previdni kot običajno. Z astrološkega vidika bi ta datum lahko prinesel nekoliko bolj napeto energijo za te tri horoskopske znake.

Oven

Oven lahko danes občuti naval impulzivnosti, ki ga zlahka potegne v nepotrebne razprave. Hitra odzivanja, zlasti v službi ali v družinskem krogu, bi lahko povzročila nesporazume, ki se hitro sprevržejo v konflikt.

Nasvet za ovne je, naj se danes ustavijo, preden reagirajo, in poskušajo položaj dojeti tudi z vidika druge osebe. Če jim uspe obvladati svojo naglo naravo, bi lahko petek, 13., minil precej mirneje, kot se zdi na prvi pogled.

Tehtnica

Tehtnice se bodo danes morda soočale z odločitvami, ki jih ne želijo sprejeti. Možne so manjše napetosti v odnosih s partnerjem, prijatelji ali sodelavci, zlasti če se od njih pričakuje, da se jasno postavijo na eno stran.

Da bi se izognile neprijetnim situacijam, bi morale tehtnice ostati zveste sebi in ne poskušati ugajati prav vsem za vsako ceno. Včasih je prav odkrit pogovor najboljši način za preprečevanje večjih nesporazumov.

Rak

Raki bi bili ta petek, 13., lahko bolj občutljivi kot sicer. Malenkosti, ki jih običajno sploh ne bi opazili, jih lahko danes čustveno prizadenejo, zato obstaja možnost umika vase ali pretiranega premišljevanja o besedah in dejanjih drugih.