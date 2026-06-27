Ta znamenja se z dopusta vrnejo še bolj utrujena

Obstajajo ljudje, ki gredo na počitnice, da si napolnijo baterije, odmislijo odgovornosti in končno upočasnijo misli ter življenjski tempo. In obstajajo tisti, ki se s počitnic vrnejo še bolj utrujeni, kot so bili pred odhodom, kot da bi pravkar preživeli še en delovni teden, le na drugi lokaciji. Astrologija pogosto pravi, da določena zodiakalna znamenja preprosto ne znajo »izklopiti« svojih možganov, tudi ko so daleč od pisarne, rokov in vsakodnevnega stresa. Težava teh znamenj ni v tem, da si ne želijo počitnic, ampak v tem, da njihov način dopustovanja nezavedno postane nov seznam obveznosti, načrtov in pričakovanj. Še posebej to velja za tri znamenja.

Devica

Devica je eden najbolj očitnih primerov človeka, ki ne zna počivati in ne zna izklopiti možganov. Čeprav gredo na počitnice z iskrenim namenom sprostitve, se to v praksi pogosto spremeni v natančno načrtovan itinerar. Vsak dan ima svoj urnik, vsaka dejavnost svoj čas in tudi sprostitev je treba optimizirati. Namesto spontanosti devica nezavedno vnaša strukturo v situacije, ki bi morale biti popolnoma svobodne. Če nekaj ne gre po načrtih, se pojavi rahla notranja napetost, ki zlahka uniči ves smisel počitka in sprostitve. Ob koncu dneva utrujenost ne nastopi zaradi sonca in morja, temveč zaradi nenehnega načrtovanja.

Kozorog

Kozorogi na dopustu pogosto nosijo enak občutek odgovornosti kot med delom. Čeprav se na videz zdi, da so se izklopili, v ozadju še vedno razmišljajo o obveznostih, projektih in vsem, kar jih čaka po vrnitvi. Dopust za kozoroge le redko pomeni popolni odklop od produktivnosti. Celo prosti čas, ki naj bi bil namenjen brezdelju, znajo spremeniti v »koristen« čas, zato počivajo na način, ki ima zanje dolgoročno namen. Težava nastane, ko od sprostitve pričakujejo rezultate, in ustvarijo pritisk, da bi vsak dan »izkoristili kar najbolje«. Namesto da bi si olajšali breme vsakdana in obveznosti, tako dobijo novo vrsto psihičnega bremena.

Rak

Rak v sebi nosi čustveno utrujenost, ki se na dopustu pogosto le še poslabša. Čeprav imajo raki radi varnost, bližino in občutek domačnosti, jih lahko sprememba okolja naredi bolj občutljive. Na počitnicah rak pogosto prevzame vlogo osebe, ki ji skrbi za vse okoli sebe, za razpoloženje skupine, vzdušje in majhne podrobnosti, ki jih drugi niti opazijo ne. Namesto da bi se prepustili, nezavedno postanejo čustveni koordinatorji. Poleg tega jih lahko nostalgija in potreba po znanem okolju še dodatno izčrpata, zato se namesto polnjenja baterij pojavi povsem nasproten učinek.