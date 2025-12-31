To storimo na novoletni večer, da prikličemo srečo v novem letu

Zadnji dan starega leta je popoln trenutek, da za trenutek ustavimo vrtinec vsakdanjega življenja in se ozremo nazaj na preteklo leto. Vendar ne smemo pozabiti samo na slabe izkušnje - pomembno je, da razmislimo tudi o tem, kako si zagotoviti srečo v prihajajočem letu. Zakaj ne bi sledili tradiciji običajev, ki naj bi pritegnili ljubezen, zdravje, denar in vse, kar si najbolj želimo? Eden najbolj znanih običajev, ki zagotavlja srečo v novem letu, je, da pojemo 12 grozdov grozdja, in to v zadnjih 12 sekundah starega leta, pri tem pa si ob vsakem zaželimo nekaj posebnega. Vsak grozd simbolizira en mesec v novem letu. Stara tradicija pravi tudi, da leča privablja finančno obilje. Postopek je preprost – ob polnoči pojejmo nekaj žlic leče. Za še večjo srečo pa lahko vzamemo ščepec leče, ga damo v plastično vrečko in tesno zapremo. Tik pred polnočjo postavimo to vrečko v svojo denarnico ali torbico in nosimo ta amulet sreče vse leto.

S temi dejanji odpremo vrata priložnostim in se povežemo z energijami, ki nas podpirajo v prihodnjih mesecih. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Za tiste, ki si želijo več denarja v prihodnjem letu, je še en običaj. Na noč pred novoletnim večerom imejmo v žepu nekaj gotovine. Lahko pa v kozarec z mehurčki postavimo zlat prstan, ki simbolizira harmonijo in blaginjo. Ko spijemo pijačo, prstan vrnemo na prst in ga nosimo vse leto. Za srečo in obilje v novem letu nosimo rumeno oblačilo, še posebno spodnje perilo. Rumena barva predstavlja sonce in energijo, ki prinaša denar, srečo in vitalnost. Za ljubezen in strast pa raje izberimo rdečo barvo. Za še večjo moč običaja naj bodo oblačila, ki jih oblečemo, nova. Za mir in harmonijo v novem letu na prvi dan leta oblečemo belo obleko. Bela simbolizira novo energijo, čistost, obnovo in priložnosti. Pomembno je, da so oblačila nova, saj naj bi prinesla svežo energijo in nam omogočila nov začetek.

Če si želimo veliko potovanj v prihajajočem letu, preprosto po polnoči opravimo sprehod okoli bloka ali se odpravimo na kratek sprehod s kovčkom. To naj bi pritegnilo mnogo poti in zagotovo tudi uresničitev sanj. Sveče so močan simbol sreče in harmonije. Na novoletni večer jih prižgemo 12, vsako za eno od svojih želja. Ko dogorijo, si zagotovimo notranje ravnovesje in srečo. Izberimo barve sveč glede na to, kaj želimo privabiti: bela prinaša mir, zlata denar, rumena uspeh v poslu, modra poklicne cilje, rdeča strast, zelena zdravje, vijolična zaščito pred slabo energijo in oranžna modrost. Če želimo pritegniti več uspeha v življenju, se ob prehodu v novo leto povzpnemo po stopnicah. Ta preprosta, a močna praksa naj bi pritegnila rast in srečo v novem letu. Če nimamo dostopa do stopnic, lahko preprosto splezamo na stol. Ti običaji niso zgolj zabavni, temveč so tudi način, kako simbolično postaviti temelje za srečo, uspeh in ljubezen v novem letu. S temi dejanji odpremo vrata priložnostim in se povežemo z energijami, ki nas podpirajo v prihodnjih mesecih.