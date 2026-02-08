Totemska žival ni naključje: kako prepoznati, da nas zares kliče?

Včasih se nam neka žival ponavlja kot znak: sanjamo o njej, jo srečujemo na slikah, slišimo zanjo v pogovorih. Po šamanskem pristopu Alberta Villolda to ni nujno naključje, ampak povabilo - kot da nas kliče energija varuha, ki nam pomaga skozi določeno obdobje. Ne iščemo si totema po želji. Prosimo, da se pokaže tisti, ki ga potrebujemo.

Najdemo miren prostor. Sedemo udobno in naredimo nekaj počasnih vdihov. Z izdihom spustimo napetost iz ramen in trebuha. Postavimo namero: »Želim spoznati totemsko žival, ki me trenutno podpira in vodi.«

Villoldo uporablja enakomeren ritem bobna kot ritem za notranje potovanje. Če nimamo bobna, si pomagamo s posnetkom šamanskega bobnanja (od 10 do 15 minut). Ko ritem steče, si predstavljamo, da stojimo pred vhodom v naravi – gozdna pot, jama, obala, gorska steza. To so naša vrata. Ko stopimo skozi, prosimo, naj pride žival. Ko se pojavi, je ne lovimo. Opazujemo jo. Kako se giblje? Kako se ob njej počutimo? Ali se približa? Nato jo vprašamo: »Kaj mi prinašaš?« ali »Kaj naj okrepim v sebi?« Odgovor pogosto ne pride kot stavek, ampak občutek, slika ali beseda.

Zahvalimo se in se vrnemo z globokimi vdihi, nato stik preverimo v resničnosti: naslednje dni opazujemo sanje, ponavljajoče se simbole, naključja. Villoldo pravi, da pravi totem rad potrdi svojo prisotnost. Če dobimo volka, vadimo zvestobo sebi in pogum. Če sovo, poslušamo intuicijo. Če medveda, postavimo meje in počivamo. Totemska žival ni okras. Je smer. Mi smo tisti, ki naredi korak.