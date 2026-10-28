Trenutek, ko se začne nov cikel naših misli, odločitev in komunikacije

V astrologiji veliko pozornosti namenjamo sončevemu in Saturnovemu povratku, precej manj Merkurjevemu. Toda ta nam lahko razkrije, kaj bo v prihodnjem letu zaposlovalo naše misli, kako bomo komunicirali in na katerih področjih se bomo največ naučili. Merkurjev nastopi, ko se Merkur na nebu vrne na isto stopinjo zodiaka, na kateri je bil ob našem rojstvu. To se zgodi približno enkrat na leto, običajno v obdobju blizu našega rojstnega dne.

Čeprav Merkur za pot okoli Sonca potrebuje le 88 dni, njegovih astroloških povratkov ne doživimo vsake tri mesece. Upoštevamo namreč njegov položaj na nebu, gledano z Zemlje. Zato se zgodi, kot rečeno, ko Merkur ponovno doseže natanko isto stopinjo zodiaka, na kateri je bil ob našem rojstvu. Posebnost nastopi ob retrogradnem gibanju. Takrat lahko Merkur isto stopinjo prečka trikrat, zato imamo lahko v kratkem obdobju kar tri natančne povratke.

Merkur v astrologiji predstavlja razmišljanje, govor, učenje, pisanje, informacije, trgovino in vsakodnevne povezave z ljudmi. Njegov povratek simbolično odpira novo poglavje na teh področjih. Z njim raziskujemo, kako bomo v prihodnjem letu sprejemali odločitve, katera znanja bomo pridobivali in kako bomo izražali svoje ideje. Lahko nas opozori tudi na potrebo po spremembi miselnih vzorcev ali načina sporazumevanja. Za natančen trenutek Merkurjevega povratka izdelamo posebno astrološko karto. Pri razlagi nas najprej zanima, v kateri hiši je Merkur. Če je v tretji hiši, lahko več pozornosti namenimo učenju, pisanju in vsakodnevni komunikaciji. V sedmi hiši se lahko naše misli pogosteje vrtijo okoli partnerstva in dogovorov, v deseti pa okoli kariere in poklicnih odločitev.

Ne napoveduje neizogibnih dogodkov, temveč nam ponuja astrološki okvir za razmislek o našem miselnem razvoju. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Pomembni so tudi Merkurjevi aspekti z drugimi planeti. Povezava z Jupitrom lahko simbolizira širjenje znanja in nova obzorja, s Saturnom potrebo po disciplini, odgovornosti in premišljenem izražanju. Pogledamo tudi ascendent povratne karte, njegov položaj v rojstnem horoskopu ter povezave med povratnimi in rojstnimi planeti.

Merkurjev povratek je posebej zanimiv, kadar načrtujemo študij, pisanje knjige, poslovne dogovore ali večje spremembe v komunikaciji. Če se zaradi retrogradnosti zgodi trikrat, lahko proučimo vse tri karte. Nekateri astrologi največji pomen pripisujejo zadnjemu prehodu, saj odpira najdaljše obdobje do naslednjega povratka. Pri razlagi seveda nikoli ne pozabimo na rojstno karto, saj povratek razumemo v povezavi z našimi prirojenimi značilnostmi. Merkurjev povratek nas tako simbolično spodbuja, da se vprašamo, kaj želimo spoznati, povedati in razumeti. Ne napoveduje neizogibnih dogodkov, temveč nam ponuja astrološki okvir za razmislek o našem miselnem razvoju.