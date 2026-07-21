Tri astrološka znamenja, ki jih največkrat spremlja smola

Vsak se kdaj znajde v težavah, saj so tudi te del življenja. Obstajajo pa osebe, pri katerih se zdi, da se skoraj vsak dan spotaknejo ob novo oviro. Pogosto imajo težave v službi, kljub trudu ne dosežejo želenega uspeha ali jim v ljubezni nikakor ne steče. Astrologi menijo, da so tri astrološka znamenja še posebej nagnjena k takšnim izkušnjam, vendar poudarjajo, da lahko z drugačnim pristopom marsikaj spremenijo.

Kozorog: vedno znova iste napake

Ko si kozorog postavi pravila, jih zelo težko zaobide. To mu pogosto koristi, težava pa nastane, kadar sprejme napačno odločitev. Namesto da bi spremenil smer, vztraja pri načrtovanem pristopu in tako vedno znova ponavlja iste napake in se večkrat znajde pred enakimi ovirami. Astrologi svetujejo, da bi morali rojeni v tem znaku svoje odločitve občasno kritično ovrednotiti in jih po potrebi prilagoditi.

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Dvojčka: preveč stvari naenkrat

Tudi dvojčki naj bi bili po astroloških razlagah predvsem na poklicnem in ljubezenskem področju velikokrat magnet za smolo. Razlog naj bi bil v njihovi radovednosti in številnih interesih. Ker jih zanima toliko različnih stvari, se težko popolnoma posvetijo le eni. Posledično se pomembnih nalog neredko lotijo le napol, kar lahko zlasti v partnerskih odnosih povzroči težave. Dvojčkom zato astrologi svetujejo, naj razmislijo, kaj jim je v življenju resnično najpomembnejše, in temu namenijo večino energije.

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Vodnar: vedno po svoje

Vodnarji si pogosto kar sami zapletejo življenje. So pravo nasprotje kozorogov in ne marajo strogih pravil. Raje izberejo svojo pot in želijo živeti drugače kot večina. Zaradi izrazite individualnosti se velikokrat znajdejo na neznanem terenu in brez podpore drugih. Čeprav običajno premagajo še tako zahtevne okoliščine, jih njihova želja po drugačnosti lahko pripelje tudi do neuspehov. Astrologi menijo, da bi bilo zanje bolje, če bi sprejeli dejstvo, da vsa pravila niso omejujoča in da nekatera življenje celo olajšajo, navaja Žena.rs.