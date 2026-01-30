Tri astrološka znamenja, ki jim bo februar prinesel izpolnitev želja

13. februarja Saturn prehaja v znamenje ovna in zaključuje dolgo potovanje skozi ozvezdje rib. Ob istem času se v ovna premika Neptun, kar pomeni, da dva pomembna planeta zapuščata sanjave ribe in prinašata drzno energijo ovna. Te spremembe označujejo nov ciklus in zagotavljajo pogum za začetek uresničevanja dolgoletnih sanj. Medtem Jupiter v raku obljublja pozitivno energijo, ki omogoča harmonične povezave. Poleg tega Uran 3. februarja prihaja v bika, spremembe, ki so bile prej zadržane, se zato lahko pospešijo, kar prinaša pogoje za nenaden preboj ali nagrado za tiste, ki so bili potrpežljivi. Ob tem začetek februarja zaznamuje polna luna v levu, ki ustvarja pogoje za izpolnitev ciljev. Sredina meseca bo postregla s sončevim mrkom v vodnarju, ta napoveduje nepričakovan nov začetek. Glossy.rs niza znake, ki jim bo zaradi vsega tega dogajanja na nebu drugi mesec leta najbolj naklonjen.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

Bik

Februar bo za bike mesec preboja. Po obdobju počasnih, a vztrajnih sprememb vam prinaša nov zagon in občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Vaša vladarica Venera je močna, v vašem znamenju je neposreden Uran, podporni aspekti Jupitra pa bodo združili moči z drugimi planeti in vam pomagali uresničiti dolgo načrtovane cilje. Jupiter v raku bo osvetlil vaše projekte, zato obstaja velika verjetnost, da bo načrt ali ideja, ki ste jo gojili že dlje časa, končno dobila zeleno luč. Tudi Saturnov prehod v ovna vam bo šel na roko, pritiski in dvomi se bodo zmanjšali, kar vam bo omogočilo brez zavor stopiti naprej. V praktičnem smislu vam lahko Sonce v biku prinese izpolnitev želja, povezanih s stabilnostjo, varnostjo in priznanjem. Morda boste dosegli pomembno prelomnico v službi, dobili boljši položaj ali potrditev, ki bo okrepila vašo samozavest in občutek notranje trdnosti.

FOTO: Gettyimages

Lev

Februar bo vaš mesec. Vse oči bodo uprte v vas, saj se bo mesec začel s polno luno v levu, ki lahko do vrhunca pripelje eno od vaših osebnih ambicij. To bo čas, ko lahko zasijete in pokažete, kaj vse ste dosegli. S pomočjo Saturna in Neptuna v ovnu, ki krepita energijo vaše vizije prihodnosti, boste imeli v rokah vsa potrebna orodja za uresničitev dolgo pričakovanih želja. Ko Sonce potuje skozi leva, so v ospredju priznanje, ustvarjalnost in osebni uspehi, februar vam bo ponudil prav to.

Polna luna 1. februarja lahko pomeni simboličen vrhunec: morda boste zaključili pomemben projekt, prejeli pohvale ali končno dočakali priznanje, ki ste si ga zaslužili. Saturnov prehod v ovna tvori podporno harmonijo z vašim Soncem, kar kaže, da se bo ves trud, vložen v osebni razvoj, izobraževanje ali širjenje obzorij, obrestoval. Sončeva energija v levu vam lahko prinese tudi nove priložnosti, od potovanj do objave vašega dela ali nastopa pred širšo publiko. Čas je, da stopite v ospredje in samozavestno zasijete.

FOTO: Gettyimages

Devica

Po dolgem obdobju izzivov se bodo zadeve končno obrnile v vašo korist. Tudi, ko ni bilo vidnih rezultatov, ste vztrajno delali, februarja pa se bodo začeli kazati prvi konkretni sadovi vašega truda. Saturn je zapustil vam nasprotno znamenje rib, kar pomeni olajšanje na področju odnosov in osebnega napredka. Občutek bremena, ki vas je zaviral, se bo postopoma razblinil. Tudi Neptun, katerega vpliv vam dolgo ni bil v prid, zapušča staro pozicijo in vam prinaša več jasnosti ter realnejši pogled na prihodnost. Jupiter v raku osvetljuje vaš krog prijateljev, ciljev in upanj. Preprosto povedano: vesolje odstranjuje ovire in vam pomaga priti bližje temu, kar ste si želeli.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

S Soncem v devici bodo vaši praktični cilji in osebni projekti znova dobili zagon. Morda ste si prizadevali za napredovanje, pridobitev certifikata ali za pomemben zdravstveni preobrat, vendar ste imeli občutek, da vam je na poti stal Saturn. Ta mesec se ta ovira umika. Sončeva energija vam lahko prinese dolgo pričakovano priložnost: novo delovno mesto, pozitiven izvid ali jasen pogled naprej. Podporni vplivi Jupitra nakazujejo, da vam bodo pri tem pomagali prijatelji ali sodelavci, bodisi z dobrimi besedami bodisi s konkretnim sodelovanjem. Ko boste svoje naloge opravili natančno in predano, boste lahko zasluženo uživali v uspehu.