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Tri astrološka znamenja, ki jim letošnja jesen prinaša izjemno srečo

Okoliščine bi se lahko nepričakovano obrnile njim v prid.
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages 

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages 

FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages

FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages 
FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 4. 9. 2026 | 06:00
3:29
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Nenadejane priložnosti, srečanja ob pravem trenutku in odločitve, ki se bodo končno izkazale za pravilne, vse to bo zaznamovalo jesen treh astroloških znamenj. Naslednji meseci bi jim lahko prinesli prav posebno vrsto sreče, takšno, ki se pojavi takrat, ko jo najmanj pričakujemo.

Strelec

Čeprav so strelci znani po optimizmu, bo tudi njih presenetilo, koliko vrat se jim bo to jesen odprlo. Po obdobju, ko so morda imeli občutek, da se nekatere stvari odvijajo prepočasi, bi se lahko nenadoma zgodilo več pozitivnih premikov. Največ sreče jih čaka tam, kjer si bodo drznili narediti nekaj drugače. Nova poslovna priložnost, potovanje, zanimivo poznanstvo ali spontana odločitev bodo sprožili niz dogodkov, ki jih bodo odpeljali veliko dlje, kot so načrtovali.

FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages
FOTO: Igor Radchenko/Gettyimages

Še posebej zanimivo obdobje jih čaka na ljubezenskem področju. Samski strelci bodo morda spoznali nekoga na povsem nepričakovanem mestu, tisti v zvezah pa znova odkrili lahkotnost in vznemirjenje, ki ju vsakdan včasih potisne v ozadje. Njihova najpomembnejša naloga to jesen bo preprosta: prepoznati priložnost in je ne analizirati predolgo. Sreča bo k njim pogosto prišla preoblečena v spontanost.

Bik

Biki niso najbolj srečni, ko jim življenje nenadoma spremeni načrte, toda to jesen bodo ugotovili, da vsa presenečenja niso neprijetna. Nasprotno, sprememba, ki je niso pričakovali, se bo izkazala za nekaj, kar so že dolgo potrebovali. Za nekatere bike bo to napredovanje v službi, boljši finančni položaj ali ponudba, ki prinaša večjo varnost. Drugim bo sreča naklonjena v zasebnem življenju: z rešitvijo težave, ki jih je dolgo obremenjevala, ali z odnosom, ki se bo končno obrnil v želeno smer.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ker pripadniki tega astrološkega znamenja radi ohranjajo nadzor, bodo sprva morda nezaupljivi do vsega, kar bo prišlo prelahko. Toda prav jesen jih bo spomnila, da se jim za vsako dobro stvar ni treba boriti do zadnjega atoma moči. Včasih se okoliščine preprosto postavijo na svoje mesto. Bikom pa bi se lahko to zgodilo takrat, ko bodo pomislili, da so izčrpali že vse možnosti.

Tehtnica

Jesen je tradicionalno obdobje tehtnic, letošnja pa jim namenja posebej prijeten občutek, da so se znova znašle ob pravem času na pravem mestu. Po določenih dvomih ali premislekih bodo mnoge tehtnice končno dobile potrditev, da so bile nekatere pomembne odločitve vendarle pravilne. Njihova nepričakovana sreča bo povezana predvsem z ljudmi. Pogovor, naključno srečanje ali novo poznanstvo bodo odprli možnosti, o katerih prej niso niti razmišljale. Nekdo jim lahko ponudi službo, jih predstavi pomembni osebi ali preprosto vnese novo energijo v njihovo življenje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Tudi v ljubezni se obetajo prijetna presenečenja. Samske tehtnice bodo morda opazile, da se prijateljski odnos spreminja v nekaj več, medtem ko bodo mnoge v zvezah naredile pomemben korak naprej. Najlepši del njihove jesenibo občutek lahkotnosti. Namesto nenehnega tehtanja vseh možnih scenarijev se bodo nekatere stvari zgodile tako naravno, da bo odgovor preprosto na dlani, napoveduje Zadovoljna.hr.

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