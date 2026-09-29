Tri astrološka znamenja, ki jim oktober namenja pravo bogastvo

Retrogradna Venera od tretjega in Merkur od 24. oktobra bosta v mesecu, ki je pred nami, vračala stare priložnosti, hkrati zahtevala več previdnosti pri pomembnih odločitvah, posebej naklonjen pa bo oktober rojenim v treh astroloških znakih. Katerim, razkriva portal zena.rs.

Devica: nov pogled na denar

Ena pomembnejših oktobrskih tem za device bo drugačen pogled na njihovo finančno stanje. Spremembe se morda sprva ne bodo dogajale hitro, vendar lahko oktobrski mlaj prinese nove poglede na to, kaj v resnici pomenita blaginja in finančna varnost. Morda boste spoznali, da bogastvo ni zgolj rezultat trdega dela in strogega proračuna, temveč tudi način življenja, ki si ga lahko ustvarite. Proti koncu meseca bodo postajali vse zanimivejši pasivni viri prihodkov in možnosti, ki niso nujno povezane s klasičnim osemurnim delovnikom. Po 25. oktobru, ko se bo retrogradna Venera vrnila v tehtnico, bodo vse pomembnejša partnerstva. Eden od ključev do uspeha bo v prihajajočem mesecu iskanje pravega poslovnega ali finančnega partnerstva. Ne spremljajte le svojih trenutnih prihodkov in izdatkov, temveč razmislite tudi, kako bi lahko dolgoročno učinkoviteje upravljali svoje finance.

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Tehtnica: ne bo čas za velike naložbe

Za rojene v tem znaku bo po 3. oktobru zaradi retrogradne Venere še posebej pomembno, da se ponovno vprašajo, kakšen je njihov odnos do denarja in finančne varnosti. Na površje bodo priplavale stare finančne priložnosti ali naložbe, ob enem bo postalo jasnejše, katere finančne cilje si tehtnice zares želite doseči. Vendar oktober ne bo nujno najboljši čas za velike, nove in tvegane naložbe. Bolj kot za drzne poteze bo primeren za pregled proračuna, ureditev izdatkov in razmislek o tem, katere finančne odločitve bi dolgoročno koristile vaši prihodnosti. Rezultati sprememb morda res ne bodo vidni takoj. Poudarek bo predvsem na dolgoročni gradnji. Kar boste oktobra prepoznali ali spremenili, bo kasneje v letu pomembno vplivalo na vaše finance.

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Kozorog: pravi partner lahko vse spremeni

Za kozoroge se bodo oktobra odnosi in finance še tesneje prepletali. Do konca meseca bo postalo posebej očitno, kako pomemben je pravi partner za finančni uspeh. Asteroid Juno bo 23. oktobra vstopil v vodnarja in dodatno usmeril pozornost na prednosti poslovnih ter osebnih navez. To bo lahko poslovno sodelovanje, skupna naložba ali celo odnos, v katerem bo prisotna finančna podpora. Zaradi retrogradne Venere bo osebni ali romantični odnos pozitivno vplival na vaše finančno stanje, pomembna bodo tudi poslovna partnerstva in iskanje pravega finančnega strokovnjaka. Juno bo v Vodnarju ostal do januarja 2027, zato ni treba vseh odločitev sprejeti takoj. Tudi Pluton se bo 15. oktobra obrnil v Vodnarju in vrnil v gibanje naprej, kar bo prineslo obdobje poglobljenega razmisleka o finančnih ciljih. Do konca meseca bo za kozoroge najpomembnejše spoznanje, da finančni uspeh ne zahteva vedno samo več dela. Včasih je treba spremeniti odnos do denarja in prepoznati ljudi, s katerimi lahko ustvarimo nekaj več.