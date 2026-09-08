Tri astrološka znamenja, ki se najbolj iskreno veselijo uspeha drugih

Glede na astrologijo nekatera znamenja po sposobnosti druge podpirati brez zavisti in prikrite potrebe po primerjanju še posebej izstopajo. Tuja sreča je zanje skoraj tako velik razlog za praznovanje, kot bi šlo za njihov lastni uspeh. To so tri znamenja, ki jih najpogosteje povezujemo s takšno lastnostjo.

Strelec

Strelci večinoma verjamejo, da je za uspeh za vsakogar dovolj priložnosti, zato jih napredek drugih le redko ogroža. Ko nekomu iz njihove bližine uspe nekaj velikega, med prvimi čestitajo, postavljajo vprašanja in predlagajo, kako bi lahko dosežek proslavili. Še posebej jih razveseli, ko vidijo, da si je nekdo upal tvegati, da je spremenil življenje in sledil svojim sanjam. Ker tudi sami cenijo svobodo, razvoj in nove izkušnje, zlahka razumejo, koliko določena zmaga pomeni drugi osebi. Njihova podpora običajno ni tiha. Strelec prijateljev uspeh z veseljem omeni drugim, ga pohvali in osebo spomni, koliko truda je vložila, da je prišla do cilja. Tuji uspeh zanje pogosto ni razlog za primerjanje, temveč dokaz, da se trud in pogum vedno obrestujeta.

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Lev

To, da levi radi prejemajo priznanje in pozornost ne pomeni, da ju želijo samo zase. Ko imajo nekoga iskreno radi in ga cenijo, postanejo njegovi največji navijači. Lev je znamenje, ki obožuje velike trenutke, praznovanja in občutek ponosa, zato uspeh bližnjega pogosto doživi zelo čustveno. Brez težav na glas pove, kako ponosen je, prijatelja pohvalil pred drugimi ali organizira praznovanje ob pomembnem dosežku. Še posebej iskreno se razveseli, ko uspe nekomu, ki ga je na poti podpiral. Takrat ima občutek, da je od samega začetka spremljal njegov razvoj. Čeprav lev uživa v lastnem trenutku pod žarometi, bo osebi, ki je zanj pomembna, brez težav prepustil pozornost in poskrbel, da dobi pohvalo, ki si jo zasluži.

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Tehtnica

Rojeni v tem znaku si naravno prizadevajo za dobre odnose in imajo pogosto močan občutek za potrebe ter čustva drugih, zato so pri podpori zelo velikodušne. Ko prijatelju, partnerju ali družinskemu članu uspe, bo tehtnica poskrbela, da bo ta oseba začutila, da je njen trud opažen. Pogosto si zapomni podrobnosti, ki jih drugi pozabijo: kako težko je bilo priti do cilja, koliko dvomov je bilo treba premagati in koliko časa je bilo vloženega. V nasprotju z znamenji, ki navdušenje izražajo zelo glasno, je podpora tehtnice bolj subtilna. Iskrena čestitka, skrbno izbrano sporočilo ali majhna pozornost so njen način, da pove, da se z nekom veseli. Tehtnice niso vesele, ko se odnosi spremenijo v nenehno tekmovanje. V zdravih prijateljstvih raje izberejo medsebojno spodbujanje, zato lahko uspeh drugega vidijo kot nekaj, kar odnos bogati, in ne kot grožnjo lastni vrednosti, piše Zadovoljna.hr.