Tri astrološka znamenja, trije preobrati: komu se obeta sreča, kdo se bo moral zazreti vase?

Teden od 11. do 17. maja bo za nekatera astrološka znamenja precej bolj »živ« kot običajno. Nekateri bodo dobili nov zagon, drugi bodo morali umiriti tempo, tretji pa se bodo znašli pred občutki, ki jih ne bo več mogoče pometati pod preprogo. Strelcem se odpirajo nove priložnosti, škorpijone čaka čustveno močan teden, biki pa bodo največ naredili prav takrat, ko ne bodo hiteli.

Za strelce prihaja obdobje, v katerem se lahko marsikaj premakne na bolje. Po nekoliko mirnejših ali celo utrujajočih tednih bodo mnogi dobili občutek, da se stvari končno sestavljajo. Na poslovnem področju se lahko pokaže nova priložnost, zanimiva ponudba ali novica, ki so jo že nekaj časa čakali. Tudi v ljubezni se jim lahko zgodi kaj nepričakovanega. Samski strelci bi lahko spoznali osebo, ki jih bo hitro pritegnila, tisti v razmerjih pa bodo morda začutili, da je čas za korak naprej. Ključno bo, da ne bežijo pred spremembami. Prav tisto, kar pride nenadoma, jim lahko odpre vrata v lepše obdobje.

Ne bodo mogli več ignorirati tega, kar čutijo

Škorpijone čaka intenziven teden, ko površni pogovori ne bodo dovolj. Bolj kot besede jih bo zanimalo, kaj se skriva za njimi. Njihova intuicija bo močna, zato bodo hitro začutili, kdo je iskren in kdo nekaj prikriva. Sredi tedna se lahko odprejo teme, ki so dolgo ostajale v ozadju. To velja za odnose, pa tudi za denar ali odločitve, pri katerih je treba videti širšo sliko. Škorpijoni bodo imeli prednost prav zato, ker znajo opaziti podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Proti koncu tedna jih lahko čaka pomembno notranje spoznanje. Morda bodo morali priznati nekaj, kar so dolgo skrivali celo pred sabo. Ne bo nujno preprosto, lahko pa bo osvobajajoče. Vikend jim bo zato najbolj ustrezal v miru, brez prevelike gneče in nepotrebnega razlaganja. Potrebovali bodo prostor, da zadihajo in si povrnejo moč.

Samski strelci bi lahko spoznali osebo, ki jih bo hitro pritegnila. FOTO: Deandrobot Getty Images/istockphoto

Največ bodo dosegli počasi in premišljeno

Bikom ta teden prinaša nekaj, kar jim je blizu: stabilnost. Zanje to ne bo čas velikih skokov, ampak potrpežljivega urejanja stvari, ki so se nabrale. Dobro jim bo delo, če bodo šli korak za korakom in ne bodo dovolili, da jih okolica sili v hitenje. V ospredju bodo praktične odločitve, denar, delo in dolgoročni načrti. Lahko se pokaže primeren trenutek za pogovor o plači, dogovorih ali nakupu nečesa, kar ima trajno vrednost. Biki bodo dobro vedeli, da se pomembne stvari ne zgradijo čez noč. Sredi tedna jim bo prijalo tudi nekaj razvajanja. Dobra hrana, narava, lep prostor ali miren pogovor z nekom, ki mu zaupajo, jim lahko vrnejo občutek notranjega ravnotežja. Proti vikendu naj ostanejo mirni, tudi če se načrti nekoliko spremenijo. Njihova moč bo prav v tem, da se ne pustijo vreči iz tira.

Za strelce bo torej to čas poguma, za škorpijone čas iskrenega soočenja, za bike pa teden počasnega, a trdnega napredka. Vsako od teh znamenj lahko pričakuje svojo lekcijo, skupno pa jim bo eno: največ se bo premaknilo tam, kjer bodo poslušali sebe.