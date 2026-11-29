V tednu od 30. novembra do 6. decembra se trem nebesnim znamenjem obeta opazen finančni preboj in uspeh. Čeprav gre leto že h koncu, astrološki vplivi odpirajo vrata do večjega zaslužka. V prihodnjih dneh se vračajo stare finančne priložnosti, ki jih bo tokrat pametno zgrabiti.

Ribi: obrat pri denarju

Če so imele ribe v zadnjem času finančne težave ali občutek, da capljajo na mestu, to ni bilo zaradi njihovih napak. Prava priložnost jih šele čaka, zato naj ne bodo preveč stroge do sebe. Asteroid Palada se 30. novembra v ovnu zaključi retrogradno pot in ribam prinaša spodbudne novice glede financ. Pomembno je zaupati, da ima vse svoj namen in da se stvari odvijajo v pravo smer. Po nekaj mesecih napornega obdobja zaradi retrogradnih planetov ta premik v prihodnjem tednu prinaša občutno spremembo na denarnem področju.

Vseeno se je pametno nanj pripraviti. Že zdaj je smiselno pogledati, kako ravnate z denarjem. Iskrenost do samega sebe vam bo pomagala opaziti, kje po nepotrebnem zapravljate ali pa morda podcenjujete svoje delo in znanje. Tako boste stare priložnosti, ko se znova pojavijo, znali najbolje unovčiti. Ni šlo za vaše spodrsljaje, ampak le za neugoden čas.

Tehtnica: pametno z denarjem

Tehtnicam ta teden svetujejo, naj ne kupujejo pod vplivom čustev. Čeprav rade razveseljujejo svoje bližnje, morajo prav tako poskrbeti za lasten finančni mir. Stvari se začnejo obračati na bolje po 4. decembru, ko se Venera vrne v škorpijona, kar tehtnicam prinaša ugodnejše razmere kot v preteklih mesecih. Venera v tem vodnem znamenju namreč dobro vpliva na bogastvo, nedavno retrogradno obdobje pa jim je pomagalo, da zdaj lažje krojijo svoj proračun.

V praksi to pomeni, da bodite previdni pri čustvenem zapravljanju in pretiranem obdarovanju. Tehtnice si vsekakor zaslužijo uživati v sadovih svojega dela, vendar ne tako, da bi ogrozile lastno finančno varnost. Če pri urejanju financ potrebujete pomoč, se brez zadrege obrnite na prijatelja ali finančnega strokovnjaka. December prinaša lepo priložnost, da postavite finance na trdnejše noge, za to pa sta ključni iskrenost do sebe in sprememba starih navad pri porabi.

Škorpijon: čas je, da zaupate vase

Škorpijoni naj nehajo podcenjevati svoje sposobnosti in lastno vrednost. Čeprav pretekle izkušnje težko kar izklopimo, nima smisla, da se nenehno obremenjujete s starimi odločitvami. Učenje traja vse življenje in vedno prinaša nove možnosti za rast. Na to vas bo spomnil prehod Merkurja v strelca 6. decembra. Ta premik prinaša odličen zagon, ki ga lahko v naslednjih tednih izkoristite za nove poslovne in denarne priložnosti.

Cilj naj bo, da leto zaključite z več denarja, kot ste ga imeli na začetku. Strelec pri škorpijonih namreč vlada področju bogastva, kar pomeni, da boste za uspeh potrebovali nekaj optimizma in pripravljenosti stopiti iz cone udobja. Leto je prineslo precej sprememb in vsi načrti se niso izšli po pričakovanjih. A to naj vam ne vzame vere v tisto, kar še lahko dosežete. Bodite pozorni na ponudbe, ki prihajajo, zlasti na poslovnem področju, in ne čakajte le na druge, temveč naredite kakšen korak tudi sami. Čas je, da škorpijoni pustite preteklost za sabo in začnete verjeti, da si zaslužite več.