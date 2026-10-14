Tri osebe, ki jih moramo imeti v življenju

V življenju srečamo na stotine ljudi. Nekateri pridejo in odidejo, drugi ostanejo z nami dolga leta. Toda le redki se nas dotaknejo tako globoko, da za vedno spremenijo naš pogled na svet. Po eni od priljubljenih duhovnih teorij o medosebnih odnosih obstajajo tri vrste ljudi, ki jih je še posebno dragoceno imeti ob sebi. Morda jih celo že imamo, a se tega ne zavedamo.

Prvi je sorodna duša – človek, ob katerem smo lahko to, kar smo. Ko srečamo sorodno dušo, imamo občutek, kot da se poznamo že vse življenje. Pogovor steče sam od sebe, tišina ni neprijetna, ničesar nam ni treba igrati ali skrivati. Preprosto smo lahko takšni, kot smo, kar je lahko osvobajajoče. To ne pomeni, da se nikoli ne spremo s tako osebo, a toda tudi po najhujšem prepiru znata najti pot drug do drugega. In če se več let ne vidita? Ob ponovnem srečanju se lahko zazdi, kot da sta se nazadnje pogovarjala včeraj. Sorodna duša ni nujno naš življenjski partner. Lahko je najboljši prijatelj, sestra, brat ali celo eden od staršev. Pomembno je, da ob tej osebi čutimo sprejetost, ki je drugje ne najdemo tako zlahka.

Potrebujemo tudi tiste, ki nam kažejo naše napake. FOTO: Connect Images/Getty Images

V drugi skupini je človek, ki je naše ogledalo – tisti, ki nam pove resnico, tudi kadar boli. Vsi radi slišimo pohvale, toda včasih najbolj potrebujemo nekoga, ki nam brez olepševanja pove, da smo naredili napako. Takšen človek je naše ogledalo. Opazi naše slabosti, prepozna izgovore in nas opozori, kadar ravnamo v nasprotju s svojimi vrednotami. Njegove besede nas lahko prizadenejo, a prav zaradi njih pogosto začnemo razmišljati drugače. Z njim se morda prepiramo pogosteje kot z drugimi. Toda med iskreno kritiko in poniževanjem je velika razlika. Pravi prijatelj nas ne opozarja, da bi nas prizadel, temveč zato, ker mu ni vseeno, kakšni ljudje postajamo. Zelo dragoceno je tudi, če v življenju spoznamo nekoga, ki deluje kot naš varuh in nam pokaže pot, ko je sami ne vidimo. V življenju pridejo trenutki, ko ne vemo, kako naprej. Takrat je neprecenljivo imeti nekoga, ki nas zna usmeriti, spodbuditi in nam pomagati znova verjeti vase. Naš varuh je lahko učitelj, mentor, družinski član ali starejši prijatelj. Ni nujno, da ima odgovore na vsa vprašanja. Včasih je dovolj, da nam pomaga odkriti odgovore, ki jih že nosimo v sebi. Takšna oseba nam lahko spremeni življenje z enim samim nasvetom, pogovorom ali zgledom. In kaj, če teh treh ljudi še nismo našli? Ni razloga za obup. Odnosi se razvijajo, ljudje prihajajo v naše življenje ob različnih trenutkih. Morda pa je najpomembnejše vprašanje povsem drugačno: ali smo tudi mi za nekoga sorodna duša, iskreno ogledalo ali zanesljiv varuh?