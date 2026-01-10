  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPISANO V ZVEZDAH

Tri znamenja, ki jim bodo v 2026 življenje spremenili bistveni karierni in finančni prelomi

2026 bo po astroloških napovedih leto, ki podpira tiste, ki so pripravljeni rasti, prevzeti odgovornost in aktivno sprejeti nove izzive.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 10. 1. 2026 | 06:00
2:19
A+A-

Bik – stabilnost, rast in preobrazba

Za bika bo 2026 eno izmed najpomembnejših let v zadnjem času. Planet Jupiter, povezovan z rastjo in obiljem, vpliva na njihovo gospodarsko hišo, kar bo prineslo večje finančne nagrade – lahko gre za povišico plače, dobiček pri investicijah ali nagrado za preteklo delo, ki se končno obrestuje. Prihaja tudi boljša stabilnost in varnost na kariernem področju, s priložnostmi za dolgoročne naložbe v posel, znanje ali nepremičnine. Astrologi svetujejo, da biki obdržijo svoj praktičen in potrpežljiv pristop, saj jih prav to loči od površnih odločitev in jih lahko pripelje do trajnih uspehov.

Lev – izstopajoča kariera in večja vidnost

Levi so znani po svojem magnetizmu, kar v 2026 dobiva še poseben poudarek. Planet Jupiter je v ospredju njihove kariere, kar prinaša napredovanje, povabilo k vodstvenim vlogam ali bolj javno izpostavljene projekte. Kreativne priložnosti jim lahko odprejo vrata celo do mednarodnih poslovnih odločitev. Čeprav se lahko včasih pojavijo tudi izzivi in povečana delovna obremenitev, so to priložnosti, ki lahko Levom omogočijo, da zgradijo trajno in močno karierno pot.

Devica – priznanje, preboj in večja karierna vrednost

Po svetovnih astro napovedih bo leto prineslo tudi veliko pozitivnih premikov za device. Njihova skrbna narava in natančnost bosta končno nagrajeni s prepoznano kakovostjo njihovega dela, ki je bilo dolga leta opazna le v ozadju. Prihajajo tudi spremembe v njihovih dosedanjih vlogah, na način, ki bolj ustreza njihovim sposobnostim. Neposredna posledica bodo močnejši finančni tokovi, ki izhajajo iz izboljšanega položaja in večje odgovornosti na delovnem mestu. Astrologi opozarjajo, da bo za Device ključnega pomena, da odprejo vrata novim priložnostim in sprejmejo spremembe, saj lahko prav to vodi v največje uspehe v njihovem dosedanjem poklicnem življenju.

Več iz teme

karieranaložbehoroskop
ZADNJE NOVICE
08:05
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: Kironovi naporni aspekti se bodo vlekli do torka

Zasebno Kironova vpletenost v krajec prinaša dneve, ko se bo treba soočati z lastnimi ranami.
Joy Lotos10. 1. 2026 | 08:05
07:33
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bujta repa: okus tradicije v posodobljenem receptu (domače jedi z Yasko)

Bujta repa, verjetno ena najbolj prepoznavnih ljudskih jedi, nas, ko se temperature spustijo, lepo pogreje in prijetno nasiti. Pa še iz dneva v dan je boljšega okusa, zato jo skuhamo v največjem loncu in jemo s kosom kruha za glavni obrok ali jo recimo postrežemo kot prilogo h klobasam ali krvavicam.
Jasmina Pirnar Krope10. 1. 2026 | 07:33
07:31
Razno
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 07:31
07:25
Bulvar  |  Tuji trači
JASNO IN GLASNO

Bradley Cooper o glasnih govoricah: »To je noro …«

Končno se je odzval na ugibanja glede estetskih operacij.
10. 1. 2026 | 07:25
07:18
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ALI JE ŠEL PREDALEČ?

Strogi ravnatelj Gregor ob službo, usoden menda neprimeren odnos

Gregor Pečan pravi, da je ves čas deloval le v korist dijakov.
Aleksander Brudar10. 1. 2026 | 07:18
07:09
Novice  |  Slovenija
NELOJALNA KONKURENCA

Kmetje svarijo pred nelojalno konkurenco

EU je podprla trgovinski sporazum z Mercosurjem. Južnoameriški kmetje bodo lažje izvažali v Evropo.
10. 1. 2026 | 07:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki