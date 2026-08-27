Tri znamenja, ki se (pre)pogosto zaljubijo v napačno osebo

Po astroloških razlagah se nekatera znamenja zodiaka pogosteje spuščajo v razmerja, ki jim ne prinašajo tistega, kar iščejo. Njihova potreba po bližini, razumevanju ali vznemirjenju jih lahko pripelje do partnerjev, ki preprosto niso pravi zanje. Za spodaj omenjena znamenja je še posebej značilno, da se iz takšnih ali drugačnih razlogov pogosto zagledajo v moške ali ženske, ki enostavno niso pravi zanje.

Rak

Raki najbolj cenijo bližino, varnost in občutek povezanosti. Ko jim je nekdo všeč, lahko zelo hitro začnejo v tej osebi videti le najboljše in povsem ignorirajo opozorilne znake, ki kažejo, da oseba njihovih pričakovanj ne bo mogla izpolniti. Ker so raki zelo empatični, pogosto opravičujejo vedenje drugih in bodo izbranca branili tudi, če jih bodo prijatelji ali družinski člani prijazno opozorili, da morda niso prava izbira zanje. Raki se pogosto tudi razdajajo drugim, še posebej partnerju. To je lahko dobra in hvalevredna lastnost, a se lahko zaradi nje znajdejo v razmerju, kjer dajejo več, kot prejemajo.

Tehtnica

Tehtnice ljubijo harmonijo in se nerade spuščajo v konflikte. Prav ta potreba po miru jih lahko pripelje do tega, da predolgo ostanejo z osebo, ki jim ne ustreza. Včasih bodo raje poskušale popraviti odnos, kot pa si priznati, da je čas za odhod. Privlačijo jih očarljivi in ​​družabni ljudje, vendar začetna kemija ne pomeni vedno tudi prave združljivosti, ki bo ljubezen ohranjala na dolgi rok. Tehtnice naj bodo zato bolj pozorne na dejanja osebe, ki jih privlači, manj pa na potencial, ki ga vidijo v njem.

Ribi

Ribe so znane po svoji domišljiji, empatiji in močnih čustvih. Ko se zaljubijo, zlahka idealizirajo partnerja in si predstavljajo, kakšno bi lahko bilo razmerje, tudi če realnost kaže drugače. Njihova želja, da bi druge razumele in jim stale ob strani, jih lahko pripelje do tega, da tolerirajo preveč. Če nenehno iščejo utemeljitve za partnerjevo vedenje, lahko zanemarijo lastne potrebe. Zelo pomembno za Ribe je, da se naučijo razlikovati med močno kemijo in telesno privlačnostjo ter resnično čustveno varnostjo in globoko ljubeznijo.

Zakaj se vzorec ponavlja?

Če vas privlačijo napačni ljudje, še ne pomeni, da je z vami oziroma vašim astrološkim znakom nekaj narobe. Ponavljanje podobnih vzorcev v ljubezni ima lahko veliko različnih razlogov, od osebnih izkušenj in pričakovanj do tega, kako posameznik dojema bližino. Astrologija lahko služi kot zabaven način za razmislek o lastnih vzorcih, vendar je dejanska izbira partnerja še vedno odvisna od značaja, izkušenj in osebnih vrednot, piše Index.hr.