  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Trije astrološki znaki, ki jih do konca leta čaka usoden preobrat

Preverite, katera tri znamenja zodiaka do konca letošnjega leta čakajo velike življenjske spremembe.
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Yuricazac/Gettyimages

FOTO: Yuricazac/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Yuricazac/Gettyimages
M. Fl.
 18. 9. 2026 | 06:00
9:05
A+A-

Včasih se življenje ne spremeni z velikim pokom. Ni nenadnega slovesa, loputanja z vrati ali enega samega trenutka, po katerem bi bilo nenadoma vse drugače. Sprememba se pogosto začne veliko bolj tiho. Z mislijo, ki se vedno znova vrača. Z resnico, ki je ni več mogoče prezreti. Ali s tihim spoznanjem, da nekaj, kar se je dolga leta zdelo prav, ne ustreza več osebi, kakršna ste postali, piše glossy.rs.

September odpira ta proces s posebej močnim nizom astroloških premikov. Do konca leta 2026 lahko ti vplivi nekaterim znamenjem prinesejo velike notranje in zunanje spremembe. Pomembno je vedeti, da največja preobrazba včasih ne pomeni, da postanete nekdo drug. Pomeni, da si končno dovolite postati oseba, za katero že veste, da ste.

Oven

Ovni so osebe, ki, ko se pojavi ovira, vedno iščejo rešitev. Rojeni v tem znaku so odločni in močni, ta lastnost jim pomaga sprejemati pogumne odločitve in preživeti zahtevna obdobja. Do konca leta 2026 pa bi se lahko začelo spreminjati njihovo razumevanje tega, kaj prava moč sploh pomeni. Vsaka bitka namreč ni vredna energije, hitro norenje ne pomeni vedno, da se nekdo premika v pravo smer. Morda bodo ugotovili, da preveč energije porabijo za obveznosti, ki v resnici niso njihove. Morda je rutina na zunaj videti produktivna, a v resnici izčrpava.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Polna luna v ovnu 26. septembra bo pomembna prelomnica in jim bo zastavila vprašanje: živijo po svojih merilih ali po merilih drugih? Oktobra bo retrogradna Venera prinesla globlja vprašanja o odnosih, vrednotah in čustvenih vzorcih. Ljudje ali občutki iz preteklosti se bodo znova pojavili v njihovih mislih. To ne pomeni nujno, da se bo nekdo vrnil v življenje. Včasih se stara zgodba pojavi samo zato, da pokaže, kako zelo se je nekdo spremenil.

Ovni, ne vprašajte se samo, ali nekoga še vedno pogrešate. Vprašajte se, kdo ste bili, ko ste bili s to osebo. Do sredine novembra bosta Venera in Merkur končala retrogradnost in jasneje boste vedeli, kdo si zasluži vaše zaupanje, katere odgovornosti so vredne vaše energije in s katero odločitvijo ni več mogoče odlašati. Decembra bosta Saturn in Neptun začela potovati naprej, kar vam bo pomagalo bolje uskladiti svoje vizije in odgovornosti. Do konca leta 2026 boste morda ugotovili, da pogum pomeni tudi ustaviti se, sprejeti pomoč, spremeniti smer ali povedati nekaj, kar ne ponuja takojšnje rešitve. Ni vam treba dokazovati, da lahko vse rešite sami. Vaša največja moč se začne krepiti, ko se nehate tekmovati sami s seboj.

Sporočilo za ovne do konca leta 2026: Ne bom več izbiral vsake bitke. Izbral bom pot, ki je resnično moja.

Devica

Device boste leta 2026 spoznale, da biti odgovoren ne pomeni, da je treba v tišini vse nositi sam. Sistem, ki deluje samo zato, ker se nenehno preobremenjujete, v resnici ni stabilen. Astrološki premiki v septembru odpirajo vrata novemu začetku. Morda ne boste dobili celotnega petletnega načrta, lahko pa boste veliko jasneje začutili, kakšen mora biti vaš naslednji korak. To vas bo spodbudilo k spreminjanju navad, delovne rutine ali določenih obveznosti. Ker želite pred ukrepanjem običajno vse dobro premisliti, bo to prava priložnost, da začnete z majhnimi koraki, še preden izginejo vsi dvomi.

Od 10. septembra vas Merkur v tehtnici spodbuja k iskanju pravičnejših rešitev. Ni vam treba biti vedno oseba, ki opazi vsako težavo, prevzame odgovornost in tiho poskrbi, da vse deluje. V odnosih in pri skupinskem delu jasneje povejte, kaj potrebujete in ozavestite, da za vas površinska harmonija ni več dovolj. Oktobra bo retrogradna Venera v ospredje ponovno postavila vprašanja o zvestobi, intimnosti, vrednotah in občutku varnosti. Pretekla zveza, nedokončan pogovor ali celo finančna odločitev lahko znova zahtevajo vašo pozornost. Do sredine novembra se bodo nekatere od teh dilem začele razpletati. Ko se bosta Venera in Merkur znova gibala naprej, bo odnose in dogovore lažje oceniti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Odločitev, ki bi se vam oktobra zdela preuranjena, bo novembra dozorela. Lažje boste ločili med tem, kar je mogoče popraviti, in tistim, kar obstaja samo zato, ker ste se vi nenehno trudili, da bi preživelo. Dovoljeno vam bo postaviti jasne pogoje, ne da bi vas pri tem spremljal občutek krivde. Zimski solsticij 21. decembra odpira vrata toplejšemu in bolj ustvarjalnemu obdobju. Kmalu zatem bo polna luna v raku poudarila povezavo med vašimi osebnimi cilji in širšim družbenim krogom. Morda boste prepoznali, kateri ljudje iskreno podpirajo vaš razvoj in kateri odnosi od vas nenehno zahtevajo, da postanete manjši, bolj uporabni ali bolj popolni, samo zato, da bi imeli občutek, da nekam pripadate.

Skupnost bi morala delovati naravno. Ni vam treba igrati določene vloge, da bi si zaslužili svoje mesto. Vaše staro življenje se začne končevati tam, kjer prenehate dokazovati svojo vrednost s popolnostjo. Do konca leta 2026 si lahko dovolite obdržati rutine, odnose in poklicne cilje, ki vas resnično podpirajo. Vse drugo lahko poenostavite, spremenite ali opustite.

Sporočilo za devico do konca leta 2026: Za harmonično življenje ni treba biti popoln.

Škorpijon

Škorpijon ve, da se prava sprememba le redko začne na površini. Rojeni v tem znaku se zavedajo, kdaj nekaj za lepimi besedami ostane neizrečeno, kdaj odnos izgubi svojo pristnost ali kadar se način življenja ohranja samo zato, ker je poznan. Do konca leta 2026 se boste naučili še, da je zvestoba sebi včasih pomembnejša od zvestobe preteklosti, ki se ne bo več vrnila. Z vstopom Venere v vaše znamenje so 10. septembra odnosi, vrednote, privlačnost in čustvene potrebe postali precej intenzivnejši. Površinska bližina, pri kateri se nihče zares ne vidi, vas ne zanima več. Želite iskrenost, zanesljivost in občutek, da sta se obe strani pripravljeni zares potruditi.

Ob koncu septembra Mars prihaja v leva in bo okrepil vašo željo po delovanju, prevzemanju nadzora in končnem premiku stvari naprej. Hkrati Merkur 30. septembra vstopa v škorpijona. Vaše misli bodo postale ostrejše, pogovori bolj neposredni, vprašanja brez odgovorov pa vse težje prezrta. Na začetku oktobra bo Venera postala retrogradna. To obdobje bo lahko še posebej osebno, saj se bo najprej vračala skozi škorpijona, nato pa znova odprla teme, povezane s tehtnico.

Ponovno bodo na plano prišla stara čustva, nedokončani odnosi ali nekdanji pogledi na ljubezen. Morda se bo nekdo iz preteklosti res oglasil, ali se boste nenadoma spomnili odnosa, za katerega ste bili prepričani, da ste ga že pustili za seboj. V vsakem primeru bo to priložnost za razmislek in ne dokaz, da preteklost spada v vašo prihodnost. Novembrski mlaj v vašem znamenju prinaša močno notranjo preobrazbo. Nastopil bo v času, ko se retrogradna cikla Venere in Merkurja začneta umirjati, zato boste lahko bolj zavestno izbrali, kaj želite odnesti s seboj naprej.

FOTO: Yuricazac/Gettyimages
FOTO: Yuricazac/Gettyimages

Ni vam treba ostati ista oseba samo zato, ker so se drugi navadili na določeno različico vas. Lahko postanete nežnejši, ne da bi izgubili svojo moč. Lahko ste odprti, ne da bi opustili svoje meje. In lahko izberete novo pot, ne da bi zavrgli vse, česar vas je prejšnje poglavje naučilo. Decembra se Venera znova vrne v škorpijona in tisto, kar je bilo oktobra videti zapleteno, bo zdaj morda veliko bolj jasno in zrelo. Vedeli boste, katere vrednote za vas niso predmet pogajanj in kateri kompromisi nimajo več smisla.

Hkrati se bosta Saturn in Neptun v ovnu začela gibati naprej. Vsakdanje življenje in delo bosta od vas zahtevala, da povežete vizijo z odgovornostjo. Sanje potrebujejo načrt, vendar vas načrt brez smisla dolgoročno ne bo zadovoljil. Želeli boste oboje: stabilnost in občutek živahnosti. Vaše staro življenje se končuje tam, kjer nehate enačiti bolečino z globino in nadzor z občutkom varnosti.

Sporočilo za škorpijona do konca leta 2026: Da bi ostal zvest sebi, mi ni treba ostati zvest preteklosti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: največji zapečkarji med astrološkimi znaki

Ne glede na vse nekateri čas najraje preživljajo v zavetju doma.
16. 9. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

V teh treh astroloških znamenjih se najpogosteje rodijo milijarderji

Analiza datumov rojstva najbogatejših ljudi na svetu je pokazala, da se med milijarderji pogosto pojavljajo pripadniki treh znamenj zodiaka.
15. 9. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: ta tri znamenja do konca septembra čaka finančni razcvet

September bi lahko bil za nekatera astrološka znamenja mesec velikih finančnih sprememb.
10. 9. 2026 | 06:00

Več iz teme

horoskopastrološka znamenjazvezdeplanetizodiak
ZADNJE NOVICE
06:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Na sojenju Želku na novomeškem okrožnem sodišču nov zaplet

Po sojenju ji je oškodovanka zatrjevala, da je žrtev obtoženega. Ta očitke zavrača.
Aleksander Brudar18. 9. 2026 | 06:50
06:30
Bulvar  |  Domači trači
VELENJSKA VISTA

Vinko Šimek ponosen na vnukinjo, zmagala je na izboru World Top Model (FOTO)

Mlada Mariborčanka Zoja Vernik Šimek si je z zmago odprla vrata v mednarodni modni svet. Decembra jo čaka svetovni finale v Milanu.
Mojca Marot18. 9. 2026 | 06:30
06:22
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Zeljković in splošna mobilizacija

Celjani dobili poučno mednarodno izkušnjo v Leverkusnu. Naslednji izziv še pomembnejši, obisk Murske Sobote.
Jernej Suhadolnik18. 9. 2026 | 06:22
06:16
Novice  |  Slovenija
TALJENJE

Ledenika je le še za tovornjaček, do konca letošnje talilne sezone ga ne bo več

Triglavskega ledenika domala ni več, ostalo je le še nekaj kosov ledu. Pod Skuto je še v enem kosu, a meri manj kot pol hektara.
Saša Senica18. 9. 2026 | 06:16
06:03
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
LETO 2026

V nesrečah z e-skiroji že štirje mrtvi, ta prevozna sredstva postajajo vse večji problem

Skiroisti redno kršijo predpise, nesreč je čedalje več. Na pločnikih so e-skiroji pogosto nametani vsepovsod.
Jure Predanič18. 9. 2026 | 06:03
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Trije astrološki znaki, ki jih do konca leta čaka usoden preobrat

Preverite, katera tri znamenja zodiaka do konca letošnjega leta čakajo velike življenjske spremembe.
18. 9. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki