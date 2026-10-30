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Trije astrološki znaki, ki jih novembra čaka usodna ljubezen

Astrološki vplivi bodo novembra dodobra zaznamovali čustveno dogajanje.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages
M. Fl.
 30. 10. 2026 | 06:00
4:00
A+A-

Pred nami je mesec, v katerem se narava počasi umika v tišino, dnevi postajajo krajši, potreba po bližini, toplini in objemih pa vse izrazitejša. Medtem ko si nekateri želijo nove ljubezni, drugi upajo, da se bo oseba, ki jim je že osvojila srce, končno odprla in pokazala, koliko ji je mar. Po astroloških napovedih za letošnji november imajo ta tri znamenja vse možnosti, da bodo srečnejša kot kadar koli prej, saj jih čaka obdobje, v katerem se bodo njihova čustva usmerila v povsem novo smer. Ta tri znamenja čaka usodna ljubezen: eno srečanje bi lahko spremenilo vse. Katera so, napoveduje zena.rs.

Bik: ljubezen, ki končno prinaša mir in varnost

Novembra boste končno spoznali, da prave ljubezni ni treba spremljati z negotovostjo, čakanjem in vprašanji brez odgovorov. Potrebujete osebo, ob kateri lahko spustite obrambni zid, ste to, kar ste, in začutite, da se lahko na nekoga zares zanesete. Prav takšen občutek bližine bi lahko postal pomemben del vašega življenja. Sredi meseca boste biki razjasnili čustvene dileme, vaši odnosi pa bodo postali stabilnejši.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Tisti, ki ste v zvezi, se boste znova zbližali s partnerjem, samski pripadniki tega znamenja pa boste morda začeli drugače gledati na osebo, ki je že nekaj časa del vašega življenja. Včasih je dovolj že eno iskreno priznanje, da se prijateljstvo spremeni v nekaj veliko globljega. Biki si zaslužite ljubezen, ki je ni treba nenehno dokazovati, temveč jo prepoznamo v pozornosti, doslednosti in drobnih vsakodnevnih gestah.

Škorpijon: izhod iz cone udobja in nov čustveni začetek

Škorpijoni se le redko zadovoljite s površinskimi odnosi. Želite si globokih čustev, pogledov, ki povedo več kot besede, in bližine, ki ne izgine, ko ugasnejo luči. Zato bo november za vas še posebej zanimiv. Samskim bo mlaj v vašem znamenju prinesel spodbudo, da stopite iz cone udobja in date priložnost osebi, ki v vas prebuja radovednost. Privlačnost se lahko pojavi nepričakovano, vendar bodo šele iskreni pogovori pokazali, ali se iz tega lahko razvije kaj resnejšega.

FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages
FOTO: Zoran Zeremski/Gettyimages

Tisti, ki ste v zvezi, boste morda začutili potrebo, da razčistite zadeve, o katerih ste dolgo molčali. Namesto da bi negotovost skrivali za ponosom, boste spoznali, kako zelo lahko poglobi partnerski odnos. Vaš največji izziv bo, da močne privlačnosti ne zamenjate za prepričanje, da je nekdo prava izbira za vas. Ko boste dovolili, da se zaupanje razvija naravno, se bo odprla možnost za zvezo, ki bo združevala strast in globino.

Dvojčka: en pogovor bi lahko spremenil vse

Za vas se ljubezen pogosto začne veliko pred prvim poljubom. Dovolj je lahko že duhovito sporočilo, pogovor, ki se nepričakovano zavleče, ali srečanje, med katerim čas mine, kot bi mignil in v vas se prebudi občutek, ki ga sploh niste načrtovali. Prav takšne trenutke bi lahko prinesel november. Bodite pozorni na Merkur, svoj vladajoči planet, ki se bo 13. novembra obrnil v gibanje naprej. V astrologiji to simbolično povezujemo z jasnejšo komunikacijo in lažjim reševanjem nesporazumov.

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages
FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

Še dodatno bodo v ospredju pogovori, čustva in odločitve, s katerimi ne bo več mogoče odlašati, saj bo 24. novembra polna luna v vašem znamenju. Samski bi lahko spoznali nekoga, ki vas bo očaral s smislom za humor, inteligenco in sproščeno komunikacijo. Morda bo to oseba, ki jo boste srečali prek prijateljev, na družabnem dogodku ali povsem po naključju. V vsakem primeru bo pogovor z njo pustil vtis, ki ga ne boste zlahka pozabili.

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