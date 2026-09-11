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Trije astrološki znaki, ki jim septembrski mlaj prinaša največ sreče

Mlaj v tem mesecu je v znamenju device.
FOTO: Mike Wolf/Gettyimages

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Mike Wolf/Gettyimages
FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 11. 9. 2026 | 06:00
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11. september 2026 je za poznavalce astrologije poseben dan. Nastopil je mlaj v znamenju device, ki po astroloških interpretacijah prinaša energijo novih začetkov, urejanja življenja, praktičnih odločitev in postavljanja bolj jasnih ciljev. Čeprav bo energijo mlaja na neki način občutilo vseh dvanajst znamenj, bodo nekatera v prihodnjih tednih lažje izkoristila njegov potencial. Posebej izstopajo sledeča.

Devica: čas za popolnoma nov začetek

Devicam je tokratni mlaj še posebej pisan na kožo, saj se dogaja v njihovem znamenju. To je obdobje, ko prevladuje občutek, da lahko končno obrnejo nov list. Morda bodo želele spremeniti svojo rutino, poskrbeti za zdravje, urediti odnose ali se preprosto znebiti vsega, kar jim že dolgo jemlje energijo. Ta mlaj jim prinaša občutek osebne ponastavitve in jih spodbuja k razmisleku o tem, kako se predstavljajo svetu ter katere navade dejansko odražajo njihove prioritete. Ni treba spreminjati vsega naenkrat, pomembnejši je dober in izvedljiv načrt. Največ sreče jih čaka pri osebnih odločitvah, novih projektih, zdravju, organizaciji življenja in samozavesti.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages
FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

Strelec: nova priložnost na kariernem področju

Za strelce se energija mlaja seli predvsem na področje kariere, ambicij in profesionalnega razvoja. To je začetek oblikovanja novih poslovnih priložnosti, zanimivih projektov ali celo povsem drugačne poklicne poti. Nekaj, o čemer so razmišljali že dlje časa, bi lahko zdaj dobilo bolj konkretno obliko. Ambiciozen cilj bo imel več možnosti za uspeh, če ga bodo podprli z dobrim načrtom, časovnico in konkretnimi koraki. Mlaj jih spodbuja, da ne ostanejo zgolj pri sanjah, temveč naredijo prvi korak. Največ sreče jih lahko čaka pri delu, napredovanju, novih projektih, poslovnih odločitvah in uresničevanju dolgoročnih ambicij.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages
FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

Dvojčka: spremembe doma prinašajo več miru

Tudi dvojčki so deležni močnega vpliva septembrskega mlaja, vendar nekoliko bolj zasebno. V ospredje prihajajo dom, družina, odnosi z bližnjimi in čustvena stabilnost. Nekateri rojeni v tem znaku se bodo morda odločili za prenovo doma, selitev ali preureditev prostora, drugi bodo morali postaviti pomembno mejo v odnosu z družinskim članom. Mlaj odpira nov cikel, povezan z bivanjem, družinskimi odnosi in občutkom notranje stabilnosti. Cilj ni popolnost, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo počutili bolj varno, sproščeno in povezano s svojimi najbližjimi. Največ sreče jih čaka pri domu, družini, selitvah, urejanju bivalnega prostora in izboljšanju odnosov z bližnjimi, piše People.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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