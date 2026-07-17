Trije astrološki znaki, ki preprosto ne znajo lagati

Medtem ko nekateri, da bi se izognili neprijetnim situacijam ali zaščitili čustva drugih, brez večjega pomisleka posežejo po tako imenovanih belih lažeh, drugi iskrenost postavljajo na prvo mesto. Tudi če vedo, da njihove besede ne bodo naletele na odobravanje, brez zadržkov povedo, kaj v resnici mislijo. Resnica je zanje vedno na prvem mestu. Pri tem izstopajo tri astrološka znamenja, ki jim laganje preprosto ne gre od rok. Iskrenost jim pomeni več kot kratkotrajen mir, ne marajo igric in verjamejo, da lahko obstane le odprt in iskren odnos.

Devica

Device slovijo po tem, da pri vsem stremijo k natančnosti in dejstvom. Zato redko čutijo potrebo, da bi resnico olepševale ali si izmišljale zgodbe. Tudi če vedo, da da sogovornik tega ne želi slišati, bodo povedale, kaj si v resnici mislijo. Njihova iskrenost je včasih ostra, vendar za njo skoraj nikoli ni slabih namenov. Prepričane so, da je bolje sprejeti neprijetno resnico, kot živeti v zmoti. Tudi kadar poskušajo izreči nedolžno laž, jih nelagodje hitro izda.

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Strelec

Če obstaja astrološko znamenje, ki slovi po tem, da vedno pove, kar mu leži na srcu, je to strelec. Ne mara pretvarjanja ali olepševanja, saj verjame, da je iskrenost temelj vsakega odnosa. Prav zato se pogosto znajde v neprijetnih situacijah. Njegove besede včasih bolijo, saj jih izreče brez olepševanja, vendar tisti, ki ga dobro poznajo, vedo, da z njimi ne želi nikogar prizadeti. Njegov cilj je biti preprosto odkrit in iskren.

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Oven

Ovni niso osebe, ki bi ovinkarile. Ko imajo o nečem svoje mnenje, ga povedo takoj, brez zadržkov in brez olepševanja. Zaradi svoje neposrednosti lahko včasih delujejo grobo, vendar z njimi vedno veste, pri čem ste. Ne oklevajo opozoriti prijatelja na napako ali mu dati nasveta, ki ga ni lahko slišati, saj verjamejo, da je iskrenost najboljši način, da pomagajo nekomu, ki jim veliko pomeni. Prav zaradi te odprtosti jih mnogi uvrščajo med najbolj iskrena znamenja zodiaka, piše portal Žena.rs.