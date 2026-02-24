Trije astrološki znaki, ki se jim marca obeta ogromen priliv denarja

Trije astrološki znaki bodo v mesecu marcu doživeli pomembne finančne spremembe. Skupaj z novimi priložnostmi se bo na njihov račun stekalo opazno več denarja. Marec zanje ne bo le mesec presenečenj, temveč tudi priložnosti, ki jim bodo korenito spremenile življenje. Kateri so ti znaki, napoveduje portal zena.rs.

Bik

Marca prihajajo izplačila in nagrade, na katere so biki dolgo čakali. Z nagradami in projekti, ki se bodo pojavili nepričakovano, bodo dodatno služili. Ključna bo druga polovica meseca, saj bo denar konstantno pritekal v večjem obsegu, kot so bili vajeni. Poleg tega se jim bodo odprle priložnosti za naložbe ali varčevanje, ki lahko dolgoročno izboljšajo njihovo finančno stabilnost.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Lev

Premišljeni poslovni koraki, ki jih bodo levi naredili marca, jim bodo prinesli nepričakovano visok dohodek. Nova sodelovanja in dodatni projekti bodo hitro povečali njihove prihodke. Najpomembnejša bo sredina meseca, ko bodo sredstva opazno presegla dosedanje finančne prilive. Prav zaradi njih bodo lahko levi začeli razmišljati o dolgoročnih finančnih načrtih in uresničevanju svojih večjih sanj.

FOTO: Gettyimages

Strelec

Marec bo za strelce mesec presenečenj in nepričakovanih priložnosti. Denar bo začel na njihov račun prihajati iz nenavadnih virov, kot so stari stiki, priporočila ali nepričakovana vračila. S finančnega vidika bo zanje posebej ugoden konec meseca, ki jim bo omogočil, da bodo glede izdatkov lažje zadihali. Hkrati bodo imeli možnost del sredstev nameniti dolgoročnim načrtom ali osebnim projektom, ki jih že dolgo želijo uresničiti.