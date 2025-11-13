Trije astrološki znaki, ki se jim z božičnim okrasjem najbolj mudi

Njihovo navdušenje ni naključno in astrologija razkriva, da so zaradi določenih lastnosti ti znaki, ko gre za praznično vzdušje, še posebej neučakani, piše Zadovoljna.hr.

Devica

Device so znane po organiziranosti, občutku za podrobnosti in želji, da bi bilo vse popolno. Rade imajo red, čistočo in estetiko, ki izžareva harmonijo. Njihov življenjski moto bi lahko bil: vse ima svoj prostor in svoj čas.

Za devico božična dekoracija ni impulzivna odločitev, temveč skrbno načrtovan projekt.

Rojeni v tem znaku ne prenesejo stresa v zadnjem trenutku, zato raje vse pripravijo vnaprej: od izbire barvne palete do razporeditve sveč na mizi. Njihov perfekcionizem in želja po brezhibnosti jih spodbujata, da začnejo tedne prej, da lahko nato uživajo v občutku, da je vse pod nadzorom.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

V njihovem domu ima vsak detajl svoj pomen, rezultat pa je okrasitev, ki bi jo zlahka našli na družbenih omrežjih, z vonjem po cimetu in sveže pečenih piškotih.

Rak

Rak je znamenje, ki mu vlada Luna, zaradi tega je izjemno čustven, topel in usmerjen k družini. Obožuje občutek domačnosti, varnosti in povezanosti. Raki so nostalgični in pogosto najbolj uživajo v običajih, ki jih povezujejo s preteklostjo.

Okraševanje doma v njih prebuja spomine, občutke iz otroštva in pripadnost.

Zato začno priprave takoj, ko začutijo prvi hladni večer, takrat se v njih prebudi želja ustvariti varno zatočišče zase in za svoje najbližje.

Njihova božična smrečica morda ni popolnoma simetrična kot pri devici, a vsaka okrasna kroglica ima svojo zgodbo. Pri rakih se božični duh čuti, diha in vidi, saj vse, kar delajo, delajo iz srca.

FOTO: Vitalii Petrushenko/Gettyimages

Lev

Levi so ognjeni, samozavestni in polni življenja. Vlada jim Sonce, zato so naravno topli, karizmatični in nagnjeni k vsemu, kar je bleščavo: dobesedno in metaforično. Radi so v središču pozornosti in ustvarjajo okolje, ki odraža njihov slog ter energijo.

Za leve je božič priložnost za pravi spektakel. Želijo, da vse okoli njih žari, tako kot oni sami.

Uživajo v dekoracijah, ki vzbudijo občudovanje, in da bi to dosegli, začnejo priprave prej kot vsi drugi. Njihov dom postane oder: bleščeče lučke, bogati venci, dišeče palčke in nepogrešljiva mera razkošja.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Ne gre le za estetiko, radi ustvarjajo vzdušje, ki razveseljuje vse okoli njih. Njihova dekoracija je izraz veselja, ponosa in želje, da bi njihovi najdražji v vsej veličini začutili čarobnost praznikov.