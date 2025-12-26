  • Delo d.o.o.
ASTRO

Trije astrološki znaki vstopajo v najlepše obdobje leta: blagoslov in sreča jih spremljata na vsakem koraku

Od zdaj naprej jih blagoslov spremlja na vsakem koraku ter jim dela življenje lažje, toplejše in bolj izpolnjeno.
FOTO: Arndt_vladimir Getty Images/istockphoto
FOTO: Arndt_vladimir Getty Images/istockphoto
S. N.
 26. 12. 2025 | 06:00
2:23


Končno je vesolje sklenilo, da bo tri svoje ljubljence nagradilo z mirom in čisto srečo! Pripravljeni, da uživajo v najlepšem obdobju leta, so: tehtnica, strelec in vodnar. Zanje se težave končujejo, pot pa se odpira proti obilju in ljubezni. Od zdaj naprej jih blagoslov spremlja na vsakem koraku ter jim dela življenje lažje, toplejše in bolj izpolnjeno.

Tehtnica: blagoslov v srcu in duši

Za tehtnice je to obdobje celjenja in iskanja prave harmonije v srcu. Vsak notranji boj in bolečina preteklih mesecev izgine brez sledu. Blagoslov jih spremlja v odnosih ter prinaša globoko, stabilno ljubezen. Samske tehtnice srečajo osebo, ki je ogledalo njihove duše, tiste v zvezi pa utrdijo partnerstvo na ravni zaupanja in nežnosti. Vaš svet postaja lepši, mirnejši in uravnotežen.

Strelec: blagoslov odrešitve in radosti

Strelci vstopajo v fazo, ko jih sreča najde zlahka, brez napora. Najlepši del leta se kaže v velikih, veselih doživetjih, denar pa prihaja kot nagrada za njihov optimizem in vero. Blagoslov jih vodi k novim, vznemirljivim potovanjem, ki širijo obzorja in prinašajo občutek smisla. Vse, kar ste si do zdaj želeli, se zdaj uresničuje lahkotno in z nasmehom.

Vodnar: blagoslov uresničenih sanj

Za vodnarje je to čas, ko blagoslov prinaša uresničitev še tako nenavadnih in največjih sanj. Končno se počutijo razumljene in sprejete, njihova edinstvenost pa postaja vir moči. V karieri jih spremlja neverjetna lahkotnost: prijatelji in sodelavci podpirajo vsako njihovo potezo, finančno pa se postavljajo temelji za dolgoročno varnost. Njihova prihodnost je svetla, polna izvirnosti in ljubezni.

Ne dvomite v svojo srečo. Vstopili ste v najlepše obdobje leta in blagoslov vas spremlja na vsakem koraku. Dovolite si biti ljubljeni, uspešni in popolnoma srečni.

