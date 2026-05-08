Trije astrološki znaki z negativno energijo

Po astroloških razlagah rojeni v nekaterih astroloških znakih v družbo prinašajo negativno energijo. Nagnjeni so k intenzivnemu doživljanju čustev, težje odpuščajo in težko zadržujejo negativne misli. Prav zato njihova energija obremenjuje druge. Kateri so značilni po tem, razkriva žena.rs.

Devica

Device imajo tako do sebe kot do drugih zelo visoka merila. Kadar stvari ne potekajo po njihovih pričakovanjih, hitro postanejo napete in razdražljive, saj opazijo tudi najmanjše napake. Njihova neposrednost je lahko koristna, a zaradi nje device delujejo prestrohe, zaradi česar se ljudje ob njih počutijo neprijetno. Velikokrat težko sprejmejo nepopolnost in imajo občutek, da morajo vse izboljšati. To jih lahko izčrpava in hkrati obremenjuje okolico. Če ponotranjijo več sproščenosti, lahko njihova natančnost postane velika prednost. V odnosih potrebujejo občutek reda in smisla. Ko tega ni, postanejo naporne in togotne. Ključ njihovega ravnovesja je sprejemanje dejstva, da ne morejo vsega nadzorovati.

Riba

Ribe slovijo po občutljivosti, vendar prav ta globina čustev pogosto postane breme. Kadar jih nekaj prizadene, se praviloma umaknejo vase in svojih občutkov ne izražajo neposredno, a tišina je še težja od besed, saj okolica čuti, da nekaj ni v redu, ne ve pa, kaj je narobe. Namesto odprte komunikacije pogosto pošiljajo subtilne znake žalosti ali razočaranja. To druge zmede in ustvari neprijetno napetost. Njihova notranja doživljanja so zelo bogata, a tudi zahtevna. Z jasnejšim izražanjem čustev lahko izboljšajo odnose. Empatija rojenih v tem znaku je sicer izjemna, vendar potrebujejo meje. Z njimi zaščitijo sebe in hkrati ohranijo harmonijo v odnosu z drugimi.

Škorpijon

Škorpijoni vse doživljajo intenzivno in globoko. Težko prebolijo izdajo ali izgubo zaupanja in dolgo kuhajo zamere. Pogosto analizirajo situacije in se zapirajo vase, kar ustvarja občutek napetosti. Njihova energija je, tudi kadar molčijo, močna in okolica hitro zazna, da nekaj ni v redu. Prav ta intenzivnost je za druge naporna, saj ne vedo vedno, kako se odzvati. Škorpijoni redko pozabijo in še redkeje odpustijo. Po drugi strani so, ko nekomu res zaupajo, izjemno zvesti in predani. Če se naučijo bolje obvladovati svoja čustva, lahko ustvarijo zelo globoke in iskrene odnose.