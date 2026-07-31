  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KITAJSKI HOROSKOP

Trije avgusta najsrečnejši astrološki znaki kitajskega horoskopa

Nekateri astrološki znaki kitajskega horoskopa bodo magnet za denar in uspeh.
FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Adam Yee/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

 FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

 FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

FOTO: Adam Yee/Gettyimages
FOTO: Platoostudio/Gettyimages
 FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
FOTO: Metamorworks/Gettyimages 
M. Fl.
 31. 7. 2026 | 06:00
6:07
A+A-

Po kitajski astrologiji bo prihodnji mesec odlično obdobje za doseganje ciljev. Drugi avgust bo pomemben datum za vse astrološke znake kitajskega horoskopa. To bo dan za čiščenje stare energije in ustvarjanje prostora za novo rast. Tedaj se bo energija meseca spremenila iz elementa lesa, v element ognja, kar označuje nove začetke in predstavlja preobrazbo.

Število osem po obdobju preizkušenj simbolizira bogastvo. V numerologiji predstavlja moč, v kitajski astrologiji pa velja za najsrečnejše število za denar. Zato bo to primeren mesec, da drevo denarja postavite blizu okna. Če boste v prvem tednu avgusta pospravili nered, boste po prepričanju kitajske astrologije očistili staro energijo in naredili prostor za nove priložnosti. Kovanec v žepu pa vas bo lahko opominjal, da je sreča povsod okoli vas. Največ sreče pa se obeta tem znamenjem.

Zmaj

Rojeni leta: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 in 2012.

Prihodnji mesec boste imeli več posebej ugodnih dni za privabljanje bogastva in uspeha. Prvi korak bo, da boste 2. avgusta iz svojega življenja odstranili vse, kar ovira pretok energije. To je  lahko nered na delovnem mestu ali odnosi, ki vam jemljejo energijo. Že naslednji dan boste občutili več zagona. Dogodki se bodo začeli hitro razvijati, vaša produktivnost bo opazno narasla. V naslednjem tednu ostanite osredotočeni na cilj, ki ste si ga zastavili za avgust. Prvi finančni uspeh ali nagrada vas bosta čakala 10. in 11. avgusta, ko boste stopili v novo življenjsko obdobje. Do 14. avgusta se boste na novo rutino že privadili. Čedalje bolj boste usklajeni s svojim novim načinom življenja. Ker boste napredovali, se nekatere stare navade in družba ne bodo več ujemale z vami.

FOTO: Platoostudio/Gettyimages
FOTO: Platoostudio/Gettyimages

Pričakujte spremembe, ki vam bodo pokazale, kako zelo ste napredovali. Bogastvo in uspeh bosta vse očitneje del vašega vsakdana. Prihodnji mesec bo prinesel stabilnost in bo odličen dan za sprejemanje odločitev, tudi če jih še ne boste takoj uresničili. 27. avgusta se bo energija ponovno spremenila. Hitro boste prevzeli novo vlogo in staro pustili za seboj, zato bodite odločni. V tem času se bo lahko začelo novo finančno obdobje. Do 30. avgusta boste živeli precej drugačno življenje, kot ste ga na začetku meseca.

Kača

Rojeni leta: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 in 2013.

Na začetku meseca boste začutili potrebo po temeljitem čiščenju doma in avtomobila ter odstranitvi vsega, kar vam ne koristi več. Občutili boste veliko olajšanje, saj bodo osnovne naloge opravljene. Okoli 7. avgusta boste pripravljeni začeti nov projekt. Če vas čaka podpis pogodbe ali pomemben dogovor, bo to ugoden čas za dokončanje formalnosti. Okoli 14. avgusta se vam bo sreča nasmehnila v polni meri. Prejeli boste nagrado ali denar, ki ga že nekaj časa pričakujete. Dan bo ugoden tudi za prošnje za pomoč ali usluge.

 FOTO: Atstock Productions/Gettyimages
 FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

15. bo priporočljivo ponovno opraviti simbolično čiščenje. Tako boste ohranjali red in preprečili, da bi se kopičiletežave. Nato boste začeli opažati, da vse lažje prihaja uspeh, prav tako boste lažje privabljali finančno obilje. Okoli 19. avgusta boste prevzeli vodstveno vlogo. Če vam v službi ponudijo napredovanje ali več odgovornosti, se ne bojte zahtevati višjega plačila. 16. boste v svoje življenje pritegnili vplivne ljudi. Občudovali vas bodo zaradi vašega dela in osebnosti. Zadnji dan meseca boste vstopili v novo življenjsko obdobje, v katerem boste samozavestno obvladovali uspeh in finančno obilje.

Opica

Rojeni leta: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 in 2016.

Avgusta se boste osredotočili na prihodnost, kar vam bo pomagalo privabiti bogastvo in uspeh. Morda se boste drugega v mesecu odločili prekiniti odnos z nekom, za katerega veste, da ni več prava izbira za vas. To bo lahko prijateljstvo ali sodelovanje s sodelavcem. Naredili boste pomemben korak v novo smer, kar bo pomenilo prvi jasen znak, da sreča prihaja na vašo stran. 11. boste zelo osredotočeni na doseganje uspeha. Posvetite se nalogam, ki vas vodijo proti dolgoročnim ciljem. Okoli 14. avgusta boste prejeli dobre novice, ki bodo potrdile, da ste na pravi poti.

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 
FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

18. avgust namenite razmisleku in počitku. 19. in 23. avgust bosta primerna dneva za urejanje financ. Zahtevajte plačilo dolgov, oddajte vloge za posojila ali preverite svoje bančne izpiske. Morda boste prejeli vračilo denarja, ki vam pripada. 20. avgusta boste prejeli pomembno ponudbo, ki jo bo vredno sprejeti. To bo pomemben trenutek za finančni napredek, zato dobro premislite. 21. si vzemite čas za načrtovanje, kako boste v prihodnje upravljali svoj denar in čas. S sprejetimi odločitvami si boste ustvarili odlične temelje za uspešen zaključek avgusta in uspešen začetek septembra, obljublja glossy.rs.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: psihično najmočnejši astrološki znaki

Ta tri astrološka znamenja so trd oreh in jih skoraj nič ne more zlomiti.
29. 7. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 29. julija do 3. avgusta: Konec tedna nikar ne tvegajmo

Teden bo od nas zahteval nekaj previdnosti, sicer lahko pristanemo na nosilih.
28. 7. 2026 | 20:00
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Numerologinja Lili Sorum: Prihaja prelomnica, ki se zgodi le na devet let

Le enkrat na devet let se zgodi, da je seštevek datuma 8. 8. + letnica, v kateri smo, ravno 8!
27. 7. 2026 | 10:05

Več iz teme

denarkitajski horoskopfinanceastrologijasreča
ZADNJE NOVICE
07:21
Šport  |  Tekme
KOMENDA KOT MALE ELIZEJSKE POLJANE

Peto zmago Tadeja Pogačarja na Touru bodo proslavljali tri dni

Pogi na Krvavec z Isaacom del Torom, v dolino z Domnom Prevcem.
Miha Hočevar31. 7. 2026 | 07:21
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
11 LET ZAPORA

Posiljena več kot 100-krat, grozljiva zgodba iz slovenske Istre dobila pravnomočni epilog

Pravnomočna sodba za spolno zlorabo mladoletnice. Očim bo zaradi grozljivih dejanj 11 let v zaporu.
Moni Černe31. 7. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Slovenija
NEVARNA BOLEZEN

Ubijalec pasjih mladičev, pasji parvovirus najpogosteje prizadene mladiče

Veterinarji pozivajo k previdnosti pred nevarno boleznijo.
31. 7. 2026 | 07:00
06:49
Poletje s SN
POLETNA NAGRADNA IGRA Z LIDLOM

Sreča se mu je nasmehnila prvič: Pavel se je na poletno nagradno igro prijavil dvakrat

Slovenske novice prebere od prve do zadnje strani.
31. 7. 2026 | 06:49
06:31
Novice  |  Slovenija
RUTINA NI VEDNO PREDNOST

Vozniški izpit ste opravili pred leti – koliko znanja vam je še ostalo?

Osvežitvena vožnja je individualno svetovanje z usposobljenim učiteljem in naložba v varnost
31. 7. 2026 | 06:31
06:10
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZMAGOVALCI NE MIRUJEJO

Domen Prevc, smučarski skakalec: To je najbolj divje poletje (Suzy)

Preden se poletje zares razživi, večina razmišlja, kam bo pobegnila pred vsakdanom.
31. 7. 2026 | 06:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki