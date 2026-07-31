Trije avgusta najsrečnejši astrološki znaki kitajskega horoskopa

Po kitajski astrologiji bo prihodnji mesec odlično obdobje za doseganje ciljev. Drugi avgust bo pomemben datum za vse astrološke znake kitajskega horoskopa. To bo dan za čiščenje stare energije in ustvarjanje prostora za novo rast. Tedaj se bo energija meseca spremenila iz elementa lesa, v element ognja, kar označuje nove začetke in predstavlja preobrazbo.

Število osem po obdobju preizkušenj simbolizira bogastvo. V numerologiji predstavlja moč, v kitajski astrologiji pa velja za najsrečnejše število za denar. Zato bo to primeren mesec, da drevo denarja postavite blizu okna. Če boste v prvem tednu avgusta pospravili nered, boste po prepričanju kitajske astrologije očistili staro energijo in naredili prostor za nove priložnosti. Kovanec v žepu pa vas bo lahko opominjal, da je sreča povsod okoli vas. Največ sreče pa se obeta tem znamenjem.

Zmaj

Rojeni leta: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 in 2012.

Prihodnji mesec boste imeli več posebej ugodnih dni za privabljanje bogastva in uspeha. Prvi korak bo, da boste 2. avgusta iz svojega življenja odstranili vse, kar ovira pretok energije. To je lahko nered na delovnem mestu ali odnosi, ki vam jemljejo energijo. Že naslednji dan boste občutili več zagona. Dogodki se bodo začeli hitro razvijati, vaša produktivnost bo opazno narasla. V naslednjem tednu ostanite osredotočeni na cilj, ki ste si ga zastavili za avgust. Prvi finančni uspeh ali nagrada vas bosta čakala 10. in 11. avgusta, ko boste stopili v novo življenjsko obdobje. Do 14. avgusta se boste na novo rutino že privadili. Čedalje bolj boste usklajeni s svojim novim načinom življenja. Ker boste napredovali, se nekatere stare navade in družba ne bodo več ujemale z vami.

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Pričakujte spremembe, ki vam bodo pokazale, kako zelo ste napredovali. Bogastvo in uspeh bosta vse očitneje del vašega vsakdana. Prihodnji mesec bo prinesel stabilnost in bo odličen dan za sprejemanje odločitev, tudi če jih še ne boste takoj uresničili. 27. avgusta se bo energija ponovno spremenila. Hitro boste prevzeli novo vlogo in staro pustili za seboj, zato bodite odločni. V tem času se bo lahko začelo novo finančno obdobje. Do 30. avgusta boste živeli precej drugačno življenje, kot ste ga na začetku meseca.

Kača

Rojeni leta: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 in 2013.

Na začetku meseca boste začutili potrebo po temeljitem čiščenju doma in avtomobila ter odstranitvi vsega, kar vam ne koristi več. Občutili boste veliko olajšanje, saj bodo osnovne naloge opravljene. Okoli 7. avgusta boste pripravljeni začeti nov projekt. Če vas čaka podpis pogodbe ali pomemben dogovor, bo to ugoden čas za dokončanje formalnosti. Okoli 14. avgusta se vam bo sreča nasmehnila v polni meri. Prejeli boste nagrado ali denar, ki ga že nekaj časa pričakujete. Dan bo ugoden tudi za prošnje za pomoč ali usluge.

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15. bo priporočljivo ponovno opraviti simbolično čiščenje. Tako boste ohranjali red in preprečili, da bi se kopičiletežave. Nato boste začeli opažati, da vse lažje prihaja uspeh, prav tako boste lažje privabljali finančno obilje. Okoli 19. avgusta boste prevzeli vodstveno vlogo. Če vam v službi ponudijo napredovanje ali več odgovornosti, se ne bojte zahtevati višjega plačila. 16. boste v svoje življenje pritegnili vplivne ljudi. Občudovali vas bodo zaradi vašega dela in osebnosti. Zadnji dan meseca boste vstopili v novo življenjsko obdobje, v katerem boste samozavestno obvladovali uspeh in finančno obilje.

Opica

Rojeni leta: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 in 2016.

Avgusta se boste osredotočili na prihodnost, kar vam bo pomagalo privabiti bogastvo in uspeh. Morda se boste drugega v mesecu odločili prekiniti odnos z nekom, za katerega veste, da ni več prava izbira za vas. To bo lahko prijateljstvo ali sodelovanje s sodelavcem. Naredili boste pomemben korak v novo smer, kar bo pomenilo prvi jasen znak, da sreča prihaja na vašo stran. 11. boste zelo osredotočeni na doseganje uspeha. Posvetite se nalogam, ki vas vodijo proti dolgoročnim ciljem. Okoli 14. avgusta boste prejeli dobre novice, ki bodo potrdile, da ste na pravi poti.

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18. avgust namenite razmisleku in počitku. 19. in 23. avgust bosta primerna dneva za urejanje financ. Zahtevajte plačilo dolgov, oddajte vloge za posojila ali preverite svoje bančne izpiske. Morda boste prejeli vračilo denarja, ki vam pripada. 20. avgusta boste prejeli pomembno ponudbo, ki jo bo vredno sprejeti. To bo pomemben trenutek za finančni napredek, zato dobro premislite. 21. si vzemite čas za načrtovanje, kako boste v prihodnje upravljali svoj denar in čas. S sprejetimi odločitvami si boste ustvarili odlične temelje za uspešen zaključek avgusta in uspešen začetek septembra, obljublja glossy.rs.