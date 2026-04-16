Trije čustveno najbolj stabilni astrološki znaki

To pomeni, da znajo bolje obvladovati stres, se ne odzivajo tako impulzivno in tudi v zahtevnih situacijah ohranjajo notranje ravnovesje. Katera so ta znamenja, razkriva 24sata.hr.

Bik

Bik velja za eno najbolj prizemljenih in stabilnih znamenj zodiaka. Njegova največja prednost je sposobnost ostati miren tudi takrat, ko drugi izgubijo nadzor. Ne mara nenadnih sprememb in čustvenih izbruhov, zato se raje drži preverjenih vzorcev obnašanja in stabilnega okolja. Čustva doživlja globoko, vendar jih izraža počasi in premišljeno. Zaradi tega pogosto deluje kot opora drugim, saj zna umiriti situacijo in ponuditi racionalen pogled na zadeve. Njegova slabost je trma: ko si nekaj zamisli, ga je težko prepričati v nasprotno, vendar prav ta lastnost prispeva k njegovi notranji trdnosti.

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

Devica

Devica čustveno stabilnost dosega predvsem skozi razum. Gre za zelo analitično znamenje, ki čustva raje obdela z logiko kot z impulzivnostjo. Ko se znajde v stresni situaciji, se ne odziva burno, temveč začne razmišljati, kaj se dogaja in kako rešiti težavo. Ta sposobnost ji omogoča ohranjati nadzor tudi, ko se zadeve zapletejo. Device so v odnosih zelo zanesljive in mirne, saj ne dramatizirajo in ne iščejo konfliktov. Njihova šibka točka je lahko pretirana kritičnost, tako do sebe kot do drugih, in težnja k perfekcionizmu, ki jih lahko notranje obremenjuje.

FOTO: Alones Creative/Gettyimages

Kozorog

Kozorog velja za eno čustveno najbolj zrelih znamenj. Njegova stabilnost izhaja iz močnega občutka odgovornosti in samodiscipline. Tudi v zahtevnih okoliščinah zna ostati zbran, saj se osredotoča na rešitve in dolgoročne cilje, ne pa na trenutne čustvene odzive. Redko pokaže šibkost, kar zagotavlja vtis velike notranje moči. Pogosto je tisti, na katerega se drugi obrnejo po nasvet ali podporo. Vendar pa lahko prav ta zadržanost pomeni, da svoja čustva potiska v ozadje, namesto da bi jih odkrito izražal, in se zato v njem kopičijo ter v končni fazi v njem preveč nakopiči.

FOTO: Gettyimages

Skupna lastnost teh treh znamenj je, da dajejo prednost premišljenemu odzivu. Prav zaradi tega delujejo bolj stabilno, zanesljivo in notranje uravnoteženo kot druga znamenja.