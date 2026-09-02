Trije najsrečnejši dnevi septembra: prinašajo denar, samozavest in mir

Letošnji september prinaša nekaj zanimivih astroloških preobratov in bo na splošno pozitiven mesec, vendar vsi dnevi ne bodo enako spodbudni. Medtem ko bodo nekateri tranziti zahtevali več potrpežljivosti in previdnosti, bodo drugi odprli vrata ljubezni, dobrim novicam, pomembnim pogovorom, novim začetkom in pogumnim odločitvam. Če ključne poteze radi načrtujete v skladu z astrologijo, je dobro vedeti, da kot dnevi s potencialno srečno in spodbudno energijo še posebej izstopajo trije datumi.

FOTO: Maksym Belchenko/Gettyimages

8. september: dan za ljubezen, srečo in dobre priložnosti

Okoli 8. septembra izstopa trigon Venere s severnim luninim vozlom, aspekt, ki ga astrologija povezuje s pomembnimi srečanji, odnosi in občutkom, da nas nekaj vodi v dobro smer. To bo ugoden datum za prvi korak v ljubezni, obnovitev stik z nekom, ki vam veliko pomeni, ali preprosto za ukvarjanje z nečim, kar vas veseli. Istega dne se bo luna približala Jupitru v levu, kar bo dodatno krepilo optimizem, velikodušnost in željo po uživanju.

FOTO: Gettyimages

21. september: dan za dogovore in velike ideje

Merkur v tehtnici bo tvori sekstil z Jupitrom v levu, kar astrologija tradicionalno šteje za zelo dober pogoj za komunikacijo, pogajanja, učenje, načrtovanje in sprejemanje odločitev. Če vas čaka pomemben pogovor, poslovni dogovor, predstavitev ali imate idejo, ki jo želite predstaviti drugim, bo 21. september eden najboljših dnevov v mesecu za to. Merkur v tehtnici posebej spodbuja diplomacijo in iskanje rešitev, ki ustrezajo vsem stranem, Jupiter pa daje širšo sliko in zagotavlja več samozavesti.

FOTO: Gettyimages

28. september: dan za pogum

Konec meseca prinaša močan energijski preobrat: Mars bo 28. septembra vstopil v leva, znamenje, ki spodbuja samozavest, ustvarjalnost, ambicioznost in potrebo, da se pokažemo v najboljši luči. Istega dne bo Sonce v tehtnici tvorilo trigon z Uranom v dvojčkih, aspekt, ki lahko prinese nenadne priložnosti, zanimive ideje in nepričakovane preobrate. To bo odličen trenutek, da prenehate čakati na popoln trenutek in končno naredite potezo, s katero že nekaj časa odlašate. Energija tega dne bo še posebej primerna za spremembe, ustvarjalne projekte, nove začetke in vse, kar zahteva nekaj poguma, napoveduje glossy.rs.