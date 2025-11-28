Trije znaki, ki jih do konca leta čakajo spremembe v odnosih

Konec letošnjega leta za strelce, dvojčke in kozoroge prinaša nove energije v odnosih. Za nekatere bo to čas romantike in novih priložnosti, medtem ko bodo drugi končno zaključili stare zgodbe in šli z lažjim srcem naprej.

Strelec

Rojeni v tem znaku bodo v začetku decembra začutili nov val energije: kot bi se prebudili po dolgem počitku. Namesto da bi se razpršili v sto smeri, jih bo življenje spodbudilo, da se bodo posvetili nekaterim starim načrtom, ki so čakali na boljši trenutek. To bo ta trenutek. December bo prijeten tudi na ljubezenskem področju. Od 1. decembra jih bo Venera razvajala in jim dvigovala samozavest. Želeli se bodo urediti, kupiti nekaj, kar poudari njihove atribute, ali se spustiti v spogledovanje. Okoli 5. decembra je mogoče velika sprememba: pogovor, priznanje ali nepričakovana iskrica.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Dvojček

Konec novembra dvojčkom prinaša veliko čustveno olajšanje. Končno bodo lahko rekli: dovolj, gremo naprej. Stare skrbi, stari odnosi, stare zamere, vse to bo počasi izginjalo. Decembra bodo spoznali nove ljudi, morda prijatelja, novega sodelavca ali celo novo ljubezen, vse bo mogoče. Postali bodo še bolj družabni in privlačili bodo prav tiste ljudi, ki jih potrebujejo. Mlaj 20. decembra obljublja nov začetek v odnosih, nekaj, kar bo zaznamovalo vstop v leto 2026.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Kozorog

Kozorogom se končno vrača moč. V začetku decembra bodo odločnejši in pripravljeni na nove načrte. Če so bili zadnje mesece utrujeni ali brez motivacije, se bo to spremenilo. Od 16. decembra bo nastopil val produktivnosti, to bo idealen čas za nove odločitve, velike načrte ali spremembe na delovnem mestu. Konec decembra jim bo Venera prinesla tisto, kar jim je manjkalo: toplino, nežnost in željo, da bi se posvetili sebi in si privoščili morda nov kos nakita, novo pričesko ali preprosto čas za uživanje na način, kot jim najbolj odgovarja, piše Zadovoljna.hr.