ASTRO

Trije znaki se bodo kopali v denarju: od 1. marca sledi usodni val bogastva.

Astrologi za marec 2026 napovedujejo obdobje močnih finančnih sprememb za Dvojčke, Rake in Kozoroge.
FOTO: Elkhophoto Getty Images
FOTO: Elkhophoto Getty Images
S. N.
 16. 2. 2026 | 06:00
2:04
A+A-

Planetarni vplivi, zlasti tisti planetov, ki simbolizirajo rast in vrednost, ustvarjajo ugodne vidike ter odpirajo vrata obilju vsem, ki so pripravljeni izkoristiti val sreče in konkretnih priložnosti.

Dvojčka

Dvojčki bodo med prvimi občutili finančni veter v hrbet. Od 1. marca lahko njihove ideje, komunikacijske spretnosti in družbene povezave začnejo prinašati oprijemljive prihodke. Ne gre le za ugibanja, energija tega obdobja krepi možnost, da se projekti, ki ste jih dolgo načrtovali, končno začnejo obrestovati.

Včasih zadostuje majhen premik ob pravem trenutku, da se odpre velika priložnost. Z jasnimi mislimi in dobrimi idejami lahko že majhen korak pomeni občuten napredek na finančnem področju.

Rak

Raki, ki so v preteklem obdobju vlagali trud in delali disciplinirano, lahko že od 1. marca začutijo prve znake napredka. Za vas to ni nenadna sreča, temveč nagrada za predanost in premišljen pristop. Lahko gre za napredovanje, bonus, novo ponudbo ali boljše upravljanje družinskih financ. Energija tega časa pomaga, da se vaš dosedanji trud preoblikuje v vidne rezultate.

Kozorog

Kozoroge zaznamujeta praktičnost in realen pogled na svet, leto 2026 pa nagrajuje prav takšno držo. Od 1. marca lahko začutite, da vaše strateške odločitve in finančno načrtovanje začenjajo prinašati sadove.

To ni obdobje hitrih in nepričakovanih dobitkov, temveč čas stabilne, dolgoročne rasti. Takšne, ki se gradi postopoma in prinaša občutek varnosti. Lahko pomeni višje prihodke, ugodnejši položaj ali boljše pogoje sodelovanja.

Več iz teme

astrodenardvojčka
08:40
Novice  |  Slovenija
ZNAMENITI GRK

Janez Koprski ustreljen v glavo, zaboden v srce

Pred 250 leti se je rodil znameniti Grk koprskih korenin. Ioannis Kapodistrias vse bolj povezuje Grčijo in Slovenijo.
Dušan Malovrh16. 2. 2026 | 08:40
08:35
Šport  |  Odmevi
IZJEMNO ZADOVOLJEN

Jurij Tepeš povzel olimpijski izkupiček: »Nika nese domov tri medalje. Kaj več še lahko želimo?««

Prostih dni po OI ne bo.
16. 2. 2026 | 08:35
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
16. 2. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
PLANTAŽA

Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej je vložil v zemljo.
16. 2. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Svet
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
16. 2. 2026 | 08:05
07:35
Premium
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Celjskih pet golov za mirno pot v Prištino

V 22. krogu 1. SNL je Celje v drugem polčasu strlo Muro. Naivni Prekmurci tekmo končali z devetimi nogometaši.
Gorazd Nejedly16. 2. 2026 | 07:35

