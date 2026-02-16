Trije znaki se bodo kopali v denarju: od 1. marca sledi usodni val bogastva.

Planetarni vplivi, zlasti tisti planetov, ki simbolizirajo rast in vrednost, ustvarjajo ugodne vidike ter odpirajo vrata obilju vsem, ki so pripravljeni izkoristiti val sreče in konkretnih priložnosti.

Dvojčka

Dvojčki bodo med prvimi občutili finančni veter v hrbet. Od 1. marca lahko njihove ideje, komunikacijske spretnosti in družbene povezave začnejo prinašati oprijemljive prihodke. Ne gre le za ugibanja, energija tega obdobja krepi možnost, da se projekti, ki ste jih dolgo načrtovali, končno začnejo obrestovati.

Včasih zadostuje majhen premik ob pravem trenutku, da se odpre velika priložnost. Z jasnimi mislimi in dobrimi idejami lahko že majhen korak pomeni občuten napredek na finančnem področju.

Rak

Raki, ki so v preteklem obdobju vlagali trud in delali disciplinirano, lahko že od 1. marca začutijo prve znake napredka. Za vas to ni nenadna sreča, temveč nagrada za predanost in premišljen pristop. Lahko gre za napredovanje, bonus, novo ponudbo ali boljše upravljanje družinskih financ. Energija tega časa pomaga, da se vaš dosedanji trud preoblikuje v vidne rezultate.

Kozorog

Kozoroge zaznamujeta praktičnost in realen pogled na svet, leto 2026 pa nagrajuje prav takšno držo. Od 1. marca lahko začutite, da vaše strateške odločitve in finančno načrtovanje začenjajo prinašati sadove.

To ni obdobje hitrih in nepričakovanih dobitkov, temveč čas stabilne, dolgoročne rasti. Takšne, ki se gradi postopoma in prinaša občutek varnosti. Lahko pomeni višje prihodke, ugodnejši položaj ali boljše pogoje sodelovanja.