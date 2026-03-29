Trpljenje sproži notranjo rast

Trpljenje v ezoteričnem in duhovnem razumevanju ni nekaj, kar bi morali idealizirati. A prav v trenutkih, ko se nam življenje zamaje, ko pride kriza, bolezen, izguba ali notranji zlom, se pogosto odpre prostor za nekaj, česar v obdobjih navidezne varnosti ne bi zaznali. Takrat se človek ne sooči le s svetom okoli sebe, ampak prvič zares tudi s seboj. Ko odpovejo stari vzorci, ko se poruši občutek nadzora, in odgovori, ki so nas prej pomirjali, nenadoma ne zadoščajo več, se začne globlji premik. Prav zato številni duhovni pogledi trdijo, da se največja notranja rast pogosto rodi prav iz krize. Iz bolečine, ki nas ustavi. Iz izgube, ki nas sleče do bistva. Iz trenutka, ko ne moremo živeti tako kot prej. Trpljenje ni cilj, lahko pa postane prelomnica, odločilna za začetek notranje preobrazbe.

V takih obdobjih človek pogosto začne drugače gledati na življenje, odnose, telo, minljivost in lastni smisel. Kar je bilo prej samoumevno, postane dragoceno. Kar je bilo potisnjeno globoko vase, pride na površje. In sredi razbitin starega sveta se lahko začne rojevati nekaj novega: večja zrelost, mehkoba, globlje razumevanje sebe in trdnejša notranja moč.