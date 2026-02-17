  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Tu je februarski mlaj: zlati časi za tri astrološke znake

Z današnjim mlajem se za rojene v treh astroloških znakih začenja odlično obdobje.
 FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages

 FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Evergreenplanet/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 17. 2. 2026 | 18:00
3:57
A+A-

Obstajajo posebni astrološki trenutki, ki nastopijo mirno in skoraj neopazno. Obstajajo pa tudi magične faze, ki prinašajo globoke, trajne in neustavljive spremembe. Ena takšnih je aktualni mlaj, ki rojenim v treh astroloških znakih odpira vrata v čudovite čase.

Devica: poplačana potrpežljivost

Če obstaja znak, ki pogosto trpi v tišini in se kljub temu pogumno premika naprej, je to devica. Rojeni v tem znamenju ste se morda prezgodaj naučili preveč dobro obvladovati sebe, analizirati vse in delovati brezhibno. Ne zato, ker bi bilo vedno enostavno, ampak ker verjamete, da tako mora biti. Od današnjega mlaja se bo to spremenilo na najlepši, osvobajajoči način. Vstopate v fazo, kjer se ne boste več zgolj odzivali na okoliščine, temveč  boste zavestno, močno in ljubeče oblikovali svoje življenje. Zlata doba se začenja z notranjo preobrazbo: spoznali boste, da popolnost ni enaka resnični izpolnitvi, da nadzor ni enak varnosti. Vaša vrednost je preprosto v tem, da obstajate. V poklicnem življenju se subtilno, a občutno odpira nov, pomemben korak. Končno vas bodo, ne le zaradi učinkovitosti, ampak tudi zaradi modrosti, mirne kompetence in zaupanja, jemali resno. V ljubezni se začenja obdobje iskrenosti, v obstoječih ali novih odnosih boste videni in cenjeni točno takšne, kot ste.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strelec: po iskanju nova smer

Rojeni v tem znaku ste bili vedno iskalci, popotniki med svetovi. Vselej ste nekaj iskali: resnico, smisel, naslednjo avanturo, ki bo nahranila vašo dušo. V zadnjih letih ste morda dobili občutek, da ste se nekoliko izgubili, da ste se preveč prilagajali in žrtvovali svojo svobodo. Mlaj 17. februarja 2026 to spreminja. Notranji ogenj se bo znova razplamtel. Resnična svoboda ne pomeni bežanje ali površno življenje, ampak priti tja, kjer srce bije mirno in živahno. Vaša zlata doba se začenja z odločitvijo, da se ne boste več podcenjevali, da boste ponovno sanjali in živeli na veliko. Duhovne vizije in zamisli, ki ste jih potisnili ob stran, se vračajo z novo močjo. V karieri se lahko pojavi nova priložnost, ki vas bo navdušila in vam dopustila rast. V ljubezni in čustvih postajate bolj iskreni in jasni. Povezave, ki ne podpirajo vaše resnične svobode, izgubljajo moč nad vami, medtem ko globoki, pristni odnosi dobivajo prostor za rast.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Rak: čustvena moč kot največje darilo

Vedno ste, včasih tudi na račun lastnih meja in dobrega počutja, pomagali, razumeli, tolažili, stali ob strani. V zadnjih letih ste se naučili biti močni, vztrajni in skrbeti za druge. Aktualni mlaj prinaša globoke čustvene nove začetke. Stare rane, zlasti iz prijateljskih ali družinskih odnosov, se bodo začele celiti. Ni jih treba pozabiti, ne dovolite pa, da bi določale vašo sedanjost ali prihodnost. Začeli boste razvajati samega sebe, postavljati meje, priznavati svoje potrebe in se učiti reči ne. V odnosih se bo spremenila dinamika, privlačili boste osebe, ki cenijo vašo občutljivost in moč. Dolgotrajne družinske težave se lahko razrešijo, pogovori, ki ste se jim izogibali, bodo omogočili svojevrstno zdravljenje. Vaša zlata doba prinaša čustveno varnost in globoke, tople občutke ter spoznanja, da ste prišli domov: k sebi, obljublja portal Zodiac helps.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Leto konja trem astrološkim znakom odpira vrata do slave in denarja

Leto ognjenega konja se bo začelo 17. februarja.
12. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: to so najpametnejši astrološki znaki

Astrologija vpliva tudi na naše intelektualne sposobnosti.
11. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Znaki, ki jih v drugi polovici februarja čaka dobitek pri igrah na srečo

S približevanjem konca drugega meseca leta jim bo življenje ponujalo vse več priložnosti.
10. 2. 2026 | 06:00

Več iz teme

horoskopMlajastrološki znakiljubezenčustva
ZADNJE NOVICE
18:12
Novice  |  Slovenija
VALENTIN BRAJDIČ

Romski svetnik raztresa denar od socialne pomoči? »Zakaj ne bi uživali, tisti, ki imajo« (VIDEO)

Šentjernejski občinski svetnik Valentin Brajdič je z videoposnetkom z zasebne valentinove zabave sprožil burne odzive.
Moni Černe17. 2. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tu je februarski mlaj: zlati časi za tri astrološke znake

Z današnjim mlajem se za rojene v treh astroloških znakih začenja odlično obdobje.
17. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRELOMNICA

Če vaš zakon preživi to, bo preživel vse

Od komaj opaznih sprememb v dnevnih rutinah do velikih življenjskih dogodkov, ki spremenijo vse, vsak par gre skozi obdobja, ki lahko zamajajo temelje njihove zavezanosti.
17. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dovolite si sanjati

Izkoristite dan za začetek novih projektov, še posebej tistih, ki vključujejo ustvarjalnost, skupnost ali humanitarna prizadevanja.
17. 2. 2026 | 18:00
17:42
Bulvar  |  Tuji trači
ZANIMIVA DRUŽINA

Bivša hrvaška predsednica razkrila skrivnost o hčeri: »Zdaj me bo ubila«

Bivša hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović uživa v olimpijskem vzdušju.
17. 2. 2026 | 17:42
17:14
Bulvar  |  Zanimivosti
GROZLJIVA PRIČEVANJA

Za zgodbo zakoncev Hill, ki so ju ugrabili Nezemljani, se zanimata Barack in Michelle Obama

Precej ljudi trdi, da so jih ugrabila bitja z drugih planetov, redke pa so zgodbe, ob katerih človeku zaledeni kri.
17. 2. 2026 | 17:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki