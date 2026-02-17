Tu je februarski mlaj: zlati časi za tri astrološke znake

Obstajajo posebni astrološki trenutki, ki nastopijo mirno in skoraj neopazno. Obstajajo pa tudi magične faze, ki prinašajo globoke, trajne in neustavljive spremembe. Ena takšnih je aktualni mlaj, ki rojenim v treh astroloških znakih odpira vrata v čudovite čase.

Devica: poplačana potrpežljivost

Če obstaja znak, ki pogosto trpi v tišini in se kljub temu pogumno premika naprej, je to devica. Rojeni v tem znamenju ste se morda prezgodaj naučili preveč dobro obvladovati sebe, analizirati vse in delovati brezhibno. Ne zato, ker bi bilo vedno enostavno, ampak ker verjamete, da tako mora biti. Od današnjega mlaja se bo to spremenilo na najlepši, osvobajajoči način. Vstopate v fazo, kjer se ne boste več zgolj odzivali na okoliščine, temveč boste zavestno, močno in ljubeče oblikovali svoje življenje. Zlata doba se začenja z notranjo preobrazbo: spoznali boste, da popolnost ni enaka resnični izpolnitvi, da nadzor ni enak varnosti. Vaša vrednost je preprosto v tem, da obstajate. V poklicnem življenju se subtilno, a občutno odpira nov, pomemben korak. Končno vas bodo, ne le zaradi učinkovitosti, ampak tudi zaradi modrosti, mirne kompetence in zaupanja, jemali resno. V ljubezni se začenja obdobje iskrenosti, v obstoječih ali novih odnosih boste videni in cenjeni točno takšne, kot ste.

FOTO: Gettyimages

Strelec: po iskanju nova smer

Rojeni v tem znaku ste bili vedno iskalci, popotniki med svetovi. Vselej ste nekaj iskali: resnico, smisel, naslednjo avanturo, ki bo nahranila vašo dušo. V zadnjih letih ste morda dobili občutek, da ste se nekoliko izgubili, da ste se preveč prilagajali in žrtvovali svojo svobodo. Mlaj 17. februarja 2026 to spreminja. Notranji ogenj se bo znova razplamtel. Resnična svoboda ne pomeni bežanje ali površno življenje, ampak priti tja, kjer srce bije mirno in živahno. Vaša zlata doba se začenja z odločitvijo, da se ne boste več podcenjevali, da boste ponovno sanjali in živeli na veliko. Duhovne vizije in zamisli, ki ste jih potisnili ob stran, se vračajo z novo močjo. V karieri se lahko pojavi nova priložnost, ki vas bo navdušila in vam dopustila rast. V ljubezni in čustvih postajate bolj iskreni in jasni. Povezave, ki ne podpirajo vaše resnične svobode, izgubljajo moč nad vami, medtem ko globoki, pristni odnosi dobivajo prostor za rast.

FOTO: Gettyimages

Rak: čustvena moč kot največje darilo

Vedno ste, včasih tudi na račun lastnih meja in dobrega počutja, pomagali, razumeli, tolažili, stali ob strani. V zadnjih letih ste se naučili biti močni, vztrajni in skrbeti za druge. Aktualni mlaj prinaša globoke čustvene nove začetke. Stare rane, zlasti iz prijateljskih ali družinskih odnosov, se bodo začele celiti. Ni jih treba pozabiti, ne dovolite pa, da bi določale vašo sedanjost ali prihodnost. Začeli boste razvajati samega sebe, postavljati meje, priznavati svoje potrebe in se učiti reči ne. V odnosih se bo spremenila dinamika, privlačili boste osebe, ki cenijo vašo občutljivost in moč. Dolgotrajne družinske težave se lahko razrešijo, pogovori, ki ste se jim izogibali, bodo omogočili svojevrstno zdravljenje. Vaša zlata doba prinaša čustveno varnost in globoke, tople občutke ter spoznanja, da ste prišli domov: k sebi, obljublja portal Zodiac helps.