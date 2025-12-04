Tu je hladna super luna: velika preizkušnja za tri astrološke znake

Decembrska, hladna polna luna je zadnja v letu. Njeno ime izvira iz severnoameriške tradicije in označuje čas, ko so noči najdaljše, temperature pa najnižje. Nastopila bo jutri ob 00.14 in bo tudi superluna: v času svoje polnosti bo bližje Zemlji kot običajno, zato bo na videz večja in svetlejša. Gre za pomemben simbolni zaključek luninega cikla iztekajočega se leta in trem astrološkim znakom napoveduje romantične pretrese, prepire in nesoglasja. Pri njih bosta opazni razdražljivost ali zmeda, da bi njen čas preživeli več hujših posledic, bodo morali igrati na potrpežljivost. Kateri znaki bodo na udaru?

FOTO: Red-feniks/Gettyimages

Bik

Doživljali boste frustracije in nestrpnost. Izogibali se boste vsakdanjim opravilom v službi in doma, kar bo povzročalo težave s sodelavci in družinskimi člani. Prav tako boste morda spregledali pomembne finančne podrobnosti ali se izognili finančni zadevi, ki bi jo bilo treba urediti. Preverite finance in se prepričajte, da je vse tako, kot mora biti.

Lahko se zgodi, da se boste počutili preobremenjene. Napišite si seznam prioritet od najpomembnejših do najmanj pomembnih in si določite urnik. Namesto da bi opravila ignorirali, se ga držite, lotite tudi zahtevnih zadev. Polna luna v dvojčkih za vas ne bo najlažje obdobje, vendar mu boste kos. Potrpežljivost bo ključna. Morda ne bo vedno enostavno, vendar ste ravno biki znani po tej lastnosti, zato jo uporabite. Če se boste vsega lotili premišljeno in metodično, boste zmogli vse uspešno prestati in se boste na koncu počutili bolje.

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

Strelec

S polno luno v dvojčkih, ki je v opoziciji z vašim Soncem, se vam napovedujejo težave v odnosih s partnerjem ali bližnjimi. Dodatne zaplete v komunikaciji in načrtih bo povzročal Merkur. Ne jemljite si pretirano k srcu mnenja drugih. Tudi tukaj bo potrpežljivost nujna. V veliko pomoč vam bo prilagodljivost, ki jo boste morali v tem obdobju zavestno vaditi. Prednost namenite skrbi zase in razmisleku. Merkur v škorpijonu lahko sproži negativne misli ali čustvene odzive, zlasti glede denarja. Bodite pozorni na svoja čustva in na to, kako jih usmerjate, tako boste obdobje polne lune preživeli z veliko manj zapleti.

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

Dvojčka

Zelo boste nestrpni, še posebej pri delu. Znašli se boste pod tolikšnim stresom, da bo ta morda vplival celo na vaše zdravje. Poskrbite zanj in si privoščite dovolj počitka, tako se boste lažje izognili morebitnim težavam. Če se kakšna vendarle pojavi, bo najverjetneje manjša. Ujame vas lahko težava iz preteklosti, ki je nikoli niste v celoti razrešili. Ne dovolite, da bi ponos ali želja po tem, da imate prav, povzročila, da bi na nekaj pogledali napačno. Če ugotovite, da ste se zmotili, to priznajte, nadaljujte in pustite zadevo za sabo, da ne bi povzročili dodatnih zapletov. Teden bo zaradi polne lune v dvojčkih naporen, v tem času boste bolj napeti, a če boste ostali organizirani in prilagodljivi, se bo vse dobro končalo, piše Your Tango.