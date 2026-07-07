Tu je močan retrogradni Neptun: slabe novice za tri astrološke znake

Od 7. julija do 12. decembra bo Neptun navidezno potoval vzvratno, kar po astroloških razlagah prinaša obdobje večje čustvene zmedenosti, razkrivanja iluzij in pomembnih življenjskih spoznanj. To obdobje namreč astrologi opisujejo kot čas, ko se zabriše meja med resničnostjo in intuicijo. V ospredje stopijo dvomi, idealiziranje ter težnja videti svet takšnega, kot si želimo, ne pa takšnega, kakršen v resnici je.

Čeprav retrogradno gibanje Neptuna ne pomeni nujno slabih obetov, lahko upočasni sprejemanje odločitev, okrepi notranje dileme in na površje prinese teme, ki smo jih dolgo potiskali na stran. Po astroloških razlagah je to tudi obdobje, ko se razblinijo iluzije. Marsikdo bo moral sneti rožnata očala in se bolj realistično soočiti z vprašanji ljubezni, zaupanja, pričakovanj ter odnosov z drugimi in samim seboj.

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Kaj prinaša retrogradni Neptun?

To obdobje naj bi zaznamovalo več pomembnih tem:

večja čustvena zmedenost in analiziranje odnosov,

občutek negotovosti glede lastnih odločitev,

vračanje starih čustev, spominov ali nerešenih vprašanj,

razlikovanje med intuicijo in iluzijo,

razočaranja, ki lahko vodijo do pomembnih življenjskih spoznanj in bolj realnega pogleda na svet.

Neptun velja za planet domišljije, duhovnosti, romantike, umetnosti in simbolike. Ko se giblje retrogradno, nas spodbuja, da se vprašamo, ali so naše predstave o drugih in okoliščinah resnične ali pa temeljijo predvsem na željah. Tokrat bo nastopil v znamenju ovna, kar po mnenju astrologov ustvarja posebno dinamiko. Neptun prinaša meglo in nejasnost, oven pa želi odločno naprej. Posledica je občutek, da bi radi ukrepali, vendar ni jasno, v katero smer je najbolje kreniti. Tri znamenja, ki bodo vpliv retrogradnega Neptuna občutila najmočneje, pa so:

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Oven

Ovni bodo dobili občutek, da so se stvari nenadoma ustavile. Običajno odločni in hitri pri sprejemanju odločitev se bodo tokrat lahko znašli pred številnimi dvomi. Cilji, ki so se še pred kratkim zdeli jasni, bodo zahtevali nov premislek, zato se ne bo smiselno prenagliti. Retrogradni Neptun jih bo spodbujal, naj upočasnijo, prisluhnejo intuiciji in preverijo, ali sledijo svojim resničnim željam ali zgolj pričakovanjem okolice. Potrpežljivost bo v tem obdobju njihova največja prednost.

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Tehtnica

Pri tehtnicah bo poudarek predvsem na ljubezenskih in medosebnih odnosih. Pojavili se bodo dvomi o partnerju, prijateljstvih ali poslovnem sodelovanju, prav tako bo lažje opaziti stvari, ki so bile doslej spregledane. Čeprav lahko razkritja sprva povzročijo razočaranje, bodo dolgoročno pomagala vzpostaviti bolj iskrene in zdrave odnose. Astrologi svetujejo, naj tehtnice ne sprejemajo pomembnih odločitev zgolj na podlagi trenutnih občutkov, temveč naj si vzamejo čas za razmislek.

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Kozorog

Kozorogi bodo v prihodnjih mesecih občutili manjšo zbranost in več negotovosti na področju kariere ter dolgoročnih načrtov. Projekti se bodo lahko razvijali počasneje od pričakovanj, nekateri cilji bodo zahtevali drugačen pristop. To bo tudi čas za razmislek, ali jih njihova poklicna pot še vedno izpolnjuje in ali so odgovornosti, ki jih nosijo, res usklajene z njihovimi vrednotami. Namesto vztrajanja na poti naprej astrologi priporočajo premišljeno načrtovanje in postopne korake, saj bo šele po koncu retrogradnega obdobja prišla jasnejša slika prihodnosti.