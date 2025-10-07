Tu je super luna v ovnu, pripravite se na velike spremembe

V noči med 6. in 7. oktobrom nas je na nebu pozdravila polna luna v ognjenem in eksplozivnem znamenju ovna. To je super luna, zaradi bližine Zemlje je videti večja in svetlejša kot običajno.

Njena ognjena energija prebuja strast, pogum, a tudi nemir, vse, kar je dolgo tlelo pod površjem, prihaja na plano.

Oven je znamenje, ki ne prenaša čakanja in prikrivanja, zahteva iskrenost, odločitev in akcijo.

Oktobrska lovčeva luna za mnoge pomeni prelomnico v ljubezni, poslu ali odnosu do samega sebe. Čustva so na veliki preizkušnji: neizrečene besede in potlačene strasti prihajajo v ospredje.

Mnoga znamenja občutijo močno potrebo po tem, da bi izstopile iz ustaljenih vlog, začele nekaj novega ali se osvobodile tistega, kar jim več ne služi.

FOTO: Zeybart/Gettyimages

To je trenutek, ko maske padajo, ljudje si povedo, kaj zares mislijo. Polna luna simbolizira vrhunec cikla, opuščajo se vezi, ki ne služijo več, in nastaja prostor za nekaj novega in močnejšega.

Polna luna v ovnu prinaša veliko preobrazbo za vsa znamenja zodiaka, to pa namenja posameznim astrološkim znamenjem:

Oven

Polni boste energije in želje, da prekinete z vsem, kar vam ne ustreza več.

Pripravite se na pogumno odločitev: v ljubezni ali na poslovnem področju.

Bik

Obhajata vas utrujenost in potreba po umiku.

Polna luna vam prinaša priložnost, da zaključite neko poglavje, pustite preteklost za sabo in osvobodite srce starih ran.

Dvojčka

Ljudje okoli vas prihajajo v ospredje. Jasno vidite, kdo je iskren prijatelj in kdo le izkorišča vašo prijaznost.

Pripravljeni ste končati toksične odnose.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

Rak

Vaše ambicije in kariera so v ospredju.

Morda boste v teh dneh morali sprejeti odločitev, ali je služba vredna vašega notranjega miru, ali je čas za nekaj, kar vas bo bolj izpolnjevalo.

Lev

Prebuja se vaša želja po svobodi in avanturi.

Morda se boste odločili za potovanje, novo ljubezen ali pomemben korak v življenju, o katerem že dolgo sanjate.

Devica

Čustva so močna in globoka. Polna luna vas sili, da se soočite s strahovi in sprejmete odločitev glede ljubezni ali prijateljstva.

Čas je za resnico in osvoboditev.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Polna luna osvetljuje vaše partnerske odnose. Spoznavate, ali ste s pravo osebo in na pravem mestu.

Ljubezenski odnosi so zato te dni na preizkusu iskrenosti.

Škorpijon

Pozornost je usmerjena na zdravje in navade.

Čas je, da nehate odlašati s spremembami: polna luna vas opominja, da je vaše telo tempelj, ki potrebuje nego.

Strelec

Ustvarjalnost, ljubezen in strast so vaše gonilne sile.

Ta polna luna vam daje priložnost, da pokažete, kdo ste, in se prepustite čustvom.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Družina in dom prihajata v ospredje.

Morda boste morali sprejeti odločitev glede selitve, družinskih odnosov ali postaviti jasne meje v domačem okolju.

Vodnar

Besede so dobile moč.

Pričakujte pogovor, ki lahko spremeni tok nekega odnosa, ali priložnost, da končno izgovorite nekaj, kar ste dolgo zadrževali.

Iskrenost prinaša olajšanje.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Riba

V ospredje prihajata denar in občutek varnosti.

Spoznavate, kaj vam je zares dragoceno in kam vlagati, ne le denar, ampak tudi svoj čas in čustva.

Polna luna v ovnu vsem prinaša pogum za osvobajanje od vsega, kar nas omejuje. Poslušajte svoje srce, v njenem času govori najglasneje, piše portal Zena.rs.