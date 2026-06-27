Učinek zvezdnatega neba: uporabite lahko prazne pločevinke

Dovolj je že malo ustvarjalnosti in domišljije in pločevinke, ki bi sicer končale v odpadkih, se lahko spremenijo v čudovite lampijončke. Tako imenovani naredi si sam projekti so v zadnjih letih doživeli pravi razcvet. Stekleni kozarci, lesene palete, stare lestve in kovinske pločevinke dobivajo nova življenja. Z malo spretnosti postanejo unikatna dekoracija, ki da našemu domu, balkonu ali pa terasi poseben čar, najbolje pa je, da pri tem nimamo posebnih stroškov.

Če so luknjice pri dnu gostejše, proti vrhu pa redkejše, je svetlobni učinek še bolj zanimiv.

Navadne pločevinke fižola, kompota ali čičerike so na prvi pogled le odpadek, vendar jih lahko že z nekaj osnovnega orodja in potrpežljivosti spremenimo v okrasne lampijone, ki so videti precej dražji, kot so v resnici. Ideja seveda ni nova. Kovinski lampijoni z vgraviranimi vzorci imajo dolgo zgodovino, nekoč so jih izdelovali spretni kleparji, danes pa lahko podoben učinek brez težav dosežemo doma.

Najlažje je luknjice razporediti naključno po površini. FOTO: Rania Hayder/Getty Images

Igra senc

Postopek je preprost. S pločevinke odstranimo papirnato etiketo, jo dobro operemo in osušimo. Nato s kladivom in žebljem ali posebnim orodjem za prebijanje kovine naredimo niz majhnih luknjic. Ko v notranjost postavimo svetlobo, bodo luknjice ustvarile zanimive vzorce in igro senc.

Kovinski lampijoni z vgraviranimi vzorci imajo že dolgo zgodovino.

Potrebujemo torej le pločevinko poljubne velikosti, žebelj, kladivo ali orodje za kovino. Za zahtevnejše motive pridejo prav še papir, lepilni trak in tanek flomaster. Najlažje je luknjice razporediti naključno po površini, da dobimo učinek zvezdnatega neba. Če so pri dnu gostejše, proti vrhu pa redkejše, je svetlobni učinek še bolj zanimiv.

Spretnejši lahko ustvarijo srčke, začetnice ali preproste geometrijske vzorce. Pri zahtevnejših motivih si lahko pomagamo s predlogo: papir ovijemo okoli pločevinke, ga pritrdimo z lepilnim trakom, nanj narišemo motiv in luknjice naredimo kar skozi papir. Nato ga preprosto odstranimo.

Pločevinke dobivajo novo življenje. FOTO: Joedphoto/Getty Images

Lampijon lahko še pobarvamo. Barva v spreju ga bo prilagodila industrijskemu, rustikalnemu ali modernemu slogu. Ko se bo barva posušila, bomo dodali vir svetlobe. Z žico lahko izdelamo še ročaj in ga pritrdimo na pločevinko.

Tudi klasične čajne svečke lahko ustvarijo prav prijetno migetajočo svetlobo. Čeprav je treba paziti, saj se lahko kovina močno segreje. Varnejša izbira so LED-svečke, ki posnemajo plamen, in to brez nevarnosti požara.